Desarrollo y empleo: Cañuelas potencia su perfil logístico con dos nuevos parques y proyecta crear 1.700 empleos

En un contexto marcado por la recesión económica del Gobierno libertario y su consecuencia en la caída del consumo, la Municipalidad de Cañuelas avanza en una estrategia de desarrollo productivo para potenciar su característica más destacada: su conectividad a raíz de su ubicación estratégica por su conexión con el Área Metropolitana de Buenos Aires, y sus corredores productivos.

“Cañuelas tiene una enorme fortaleza. Es tierra de oportunidades porque acá confluyen la producción, la logística, la industria, el campo”, expresó la intendenta Marisa Fassi quien encabezó el acto de firma de los convenios y destacó el potencial que tiene le distrito para la actividad con una perspectiva de desarrollo para el período 2024-2027. En ese sentido, remarcó: “El trabajo es el gran ordenador social. Para nosotros es fundamental acompañar a cada uno de los empresarios que eligen nuestro distrito para invertir”.

Es por eso que se inscribe la firma de dos convenios para el desarrollo de nuevos parques logísticos sobre la Ruta Nacional 205: KM57 Flex Depot y Hub Logístico Cañuelas (HLC). Los emprendimientos privados ampliarán la infraestructura disponible para empresas y actividades productivas y proyectan la generación de nuevos puestos de trabajo directos e indirectos.

Fassi también puso en valor la ubicación estratégica del distrito: “Cañuelas cuenta con una ubicación estratégica por sus rutas, ruta nacional 205, ruta 6, a tan solo 60 kilómetros de Buenos Aires, el principal centro logístico de consumo, desarrollo y actividad económica”.

Además, Cañuelas cuenta con conexión con la Autopista Ezeiza-Cañuelas, la Ruta Nacional 205, la Ruta Nacional 3 y la Ruta Provincial 6, corredor que vincula el eje del puerto de Zárate-Campana con el puerto de La Plata. A esto se suma su cercanía con la Ciudad de Buenos Aires, ubicada a unos 60 kilómetros, y su posición como punto de acceso hacia distintos sectores del interior de la provincia. La expectativa de desarrollo comenzó en el 2024 y finalizaría para el 2027.

De esta manera se busca que el efecto concreto sea a través de la actividad económica y el empleo, fortaleciendo el papel del distrito como nodo logístico y productivo de la región.

Proyectos para el desarrollo

KM57 Flex Depot será un complejo de depósitos flexibles destinado a pequeñas y medianas empresas, emprendedores y profesionales. Mientras que el emprendimiento prevé la generación de entre 350 y 500 empleos directos y alrededor de 1.200 puestos de trabajo indirectos, el proyecto contará con 16 unidades funcionales configurables de 300 metros cuadrados, aptas para logística, comercio mayorista y producción liviana. El emprendimiento incorporará infraestructura moderna, seguridad perimetral, circulación interna, playa de maniobras y criterios de sustentabilidad y eficiencia energética.

Por su parte, el Hub Logístico Cañuelas se desarrollará sobre un predio de 11 hectáreas, con 33 parcelas destinadas a empresas de logística, almacenamiento, distribución y manufactura liviana. El proyecto contará con energía de media tensión, fibra óptica, monitoreo permanente y espacios para el desarrollo tecnológico.

En representación del proyecto, Lorena Verón destacó el acompañamiento del Municipio y el compromiso con la generación de empleo local. “Estamos aquí para dar el 1º paso formal de un proyecto que estamos convencidos que va a marcar un antes y un después en el desarrollo económico de nuestra región”, expresó.