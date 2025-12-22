Dengue: Formosa insta a reforzar el protocolo para evitar la proliferación del Aedes aegypti

Desde el Ministerio de Desarrollo Humano de Formosa reiteraron la importancia de sostener y reforzar el protocolo para evitar la proliferación del mosquito Aedes aegypti y controlar la situación epidemiológica con el dengue.

En diálogo con medios locales, el subsecretario de Medicina Sanitaria, Manuel Cáceres, explicó que “la revisión de patios y alrededores de las viviendas es clave para evitar que el mosquito encuentre lugares donde poner sus huevos y reproducirse”, y subrayó que, aunque estas acciones deben realizarse todos los días, “durante las lluvias y en los días posteriores es fundamental intensificarlas”.

Cabe destacar que mantener la vigilia domiciliaria es uno de los factores más importantes porque el mosquito no vuela lejos de su criadero. Es por eso que el funcionario recordó que este género de mosquito “vive y se cría en las casas o en zonas cercanas”, por lo que insistió en la responsabilidad individual y comunitaria.

En este mismo sentido, el funcionario solicitó prestar especial atención a los recipientes en desuso que puedan acumular agua como los platos de los animales, latas, botellas, plásticos, restos de juguetes y neumáticos, y solicitó el uso de cepillo para eliminar el huevo que los genera.

Cáceres destacó la importancia de usar repelente y el larvicida que entregan los brigadistas sanitarios durante las visitas domiciliarias, producidos por la empresa publica provincial Laformed. Este producto elimina las larvas del mosquito y no representa riesgo para la salud de las personas ni de los animales.

La vacuna salva vidas

Con el inicio de las vacaciones de verano, miles de personas se movilizan hacia distintos destinos, generando un aumento en el ingreso y egreso del país. Frente a este contexto, la vacunación se presenta como una medida fundamental para proteger la salud pública de la Argentina y de la provincia de Formosa. En este contexto, la directora de Epidemiología de Formosa, Claudia Rodríguez, recomendó tener las vacunas al día y recordó cuáles son las más importantes y las medidas a tener en cuenta.

En diálogo con la Agencia de Noticias Formosa (Agenfor), Rodríguez detalló: “En los niños, la dosis principal a tener es la Triple Viral, ya que es una vacuna que previene tres enfermedades: rubéola, sarampión y paperas”.

La profesional de la salud detalló que, se hace fuerte énfasis en el sarampión: “Porque hay casos o brotes pequeños en diferentes países, entonces, la idea es tener un buen porcentaje de cobertura, de manera tal que si uno viaja, se infecta y luego ingresa a la Argentina con el virus, hay posibilidades de cortar rápido el brote si hay una buena cobertura de inmunización”.

Como ejemplo, la profesional de la salud, hizo referencia al brote reciente ocurrido a nivel nacional, que pudo ser contenido durante el mes de julio.