Con fondos provinciales y sin respaldo nacional, Misiones aseguró esquemas de vacunación contra el dengue

Misiones se afirmó como un referente regional en la prevención del dengue al sostener un plan propio de vacunación. La estrategia, financiada íntegramente con recursos provinciales ante la ausencia de una campaña nacional unificada, permitió completar esquemas de inmunización clave para disminuir hospitalizaciones y cuadros graves en las zonas con mayor riesgo epidemiológico durante el comienzo del 2026.

Durante principios del 2025, al comparar el período comprendido entre octubre de 2023 y enero de 2024 con el lapso octubre de 2024 a enero de 2025, la provincia registró una reducción del 85% en los análisis positivos de dengue. La información fue aportada por el Laboratorio de Alta Complejidad de Misiones (LACMI), que también informó una caída del 85% en los cuadros febriles. Según el organismo, estos indicadores responden a las políticas y herramientas de prevención sanitaria aplicadas por el Gobierno provincial.

Los datos se sostuvieron en los meses posteriores. Durante octubre, la estadística continuó con mejoras, y de acuerdo con el último Boletín Epidemiológico Nacional, Misiones no registró casos de dengue durante la temporada. Entre las semanas epidemiológicas 31 y 40 solo se notificaron 36 casos sospechosos, sin confirmaciones por laboratorio, lo que refleja una situación epidemiológica favorable en el territorio provincial.

Plan estratégico para el verano 2025-2026

De cara a la temporada 2025-2026, Misiones activó una estrategia sanitaria integral orientada a sostener los resultados alcanzados. Con una ubicación geográfica donde el 90% de sus fronteras limita con Brasil y Paraguay, la provincia cumple un rol clave como barrera epidemiológica para el resto del país, lo que exige planificación permanente.

A fines de 2025, las autoridades sanitarias presentaron el Plan Estratégico de Abordaje Integral para la prevención y control del Dengue, Chikungunya y Zika. Desde el Ministerio de Salud Pública se remarcó que el trabajo preventivo se desarrolla durante todo el año y no solo en los meses de altas temperaturas, en un contexto atravesado por la geografía local y los efectos del cambio climático.

La estrategia se organiza a partir de una mesa de gestión integrada que involucra a intendentes, directores de hospitales de nivel III, jefes de zona, equipos de saneamiento y personal sanitario. En este esquema, la vacunación, destinada en la provincia a la franja etaria de 20 a 59 años, se presenta como un complemento esencial, que debe ir acompañado por el compromiso ciudadano y el control ambiental.

Además, el plan contempla capacitaciones intensivas para promotores de salud y agentes sanitarios, quienes realizan tareas territoriales de prevención, concientización y detección temprana en los barrios.

Vigilancia epidemiológica y consulta temprana

La vigilancia epidemiológica ocupa un lugar central en la estrategia provincial. A través de la red de laboratorios y del LACMI, se monitorean los serotipos del virus en circulación, información fundamental para anticipar la posible gravedad de los brotes. En este marco, las autoridades sanitarias insistieron en la importancia de la consulta médica temprana ante la aparición de fiebre, evitando la automedicación y priorizando la hidratación.

Desde salud pública explicaron que la provincia atraviesa actualmente la fase interepidémica, un período clave para reforzar acciones preventivas. Los equipos coordinan con los municipios operativos de descacharrado masivo, bajo una premisa clara de "sin criaderos no hay mosquitos y, sin mosquitos, no hay enfermedad". Para que ese objetivo se cumpla, señalaron, el compromiso debe ser colectivo.

Cómo vacunarse contra el dengue en 2026

El Ministerio de Salud Pública informó sobre la campaña de vacunación contra el dengue 2026, dirigida a personas de entre 15 y 59 años. La aplicación se realiza los días jueves, con turnos previos solicitados a través de la aplicación Alegramed, y contempla tanto la primera como la segunda dosis.

Actualmente, funcionan once puntos de vacunación distribuidos en distintas zonas de la provincia. Para solicitar turno, las personas interesadas deben ingresar a la app Alegramed, seleccionar el banner “Campaña de vacunación contra el dengue”, completar un breve cuestionario y reservar su cita, siempre que cumplan con el rango etario y haya cupos disponibles. En caso contrario, el sistema permite reintentar al día hábil siguiente a partir de las 8.

La vacuna no está indicada para personas embarazadas o en período de lactancia, quienes hayan cursado dengue en los últimos seis meses, pacientes inmunocomprometidos u oncológicos, personas con hipersensibilidad a componentes de la vacuna, mayores de 60 años y quienes se encuentren bajo determinados tratamientos médicos.

Desde el Ministerio remarcaron que la inmunización constituye una herramienta fundamental para reducir casos graves y complicaciones, especialmente en una provincia donde el virus circula de manera persistente.