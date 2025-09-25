La ministra de Exteriores de Corea del Norte visitará China en breve, según KCNA

FOTO DE ARCHIVO: La ministra de Asuntos Exteriores de Corea del Norte, Choe Son Hui, asiste a una reunión con el presidente ruso, Vladímir Putin, en Moscú, Rusia

25 sep (Reuters) -La ministra de Asuntos Exteriores de Corea del Norte, Choe Son-hui, visitará China próximamente invitada por el ministro chino de Asuntos Exteriores, Wang Yi, informó el jueves la agencia oficial de noticias norcoreana KCNA.

KCNA no dio detalles sobre la fecha de la visita ni con quién se reunirá Choe en China.

El Ministerio de Asuntos Exteriores chino informó el jueves de que Choe estará en China del 27 al 30 de septiembre, en la que será su segunda visita al país aliado en menos de un mes.

El líder norcoreano, Kim Jong-un, participó en una cumbre con el presidente chino, Xi Jinping, en Pekín a principios de septiembre y, según KCNA, dijo a Xi que Pionyang seguiría apoyando a China en la protección de la soberanía del aliado.

Se espera que Xi visite Corea del Sur para asistir a la Cumbre de Cooperación Asia-Pacífico, prevista del 31 de octubre al 1 de noviembre en Gyeongju, según dijo la semana pasada el ministro de Asuntos Exteriores surcoreano.

Corea del Sur también cree probable que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, visite el país para el evento de la APEC, aunque Washington no ha confirmado oficialmente su asistencia.

Representantes estadounidenses y japoneses están haciendo los preparativos para un viaje de Trump a Japón el próximo mes, informó Reuters el jueves.

Con información de Reuters