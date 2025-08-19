Trump y Von der Leyen debaten la situación de los niños en la guerra

FOTO DE ARCHIVO: El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sentado con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, tras el anuncio de un acuerdo comercial entre Estados Unidos y la UE, en Turnberry, Escocia, Reino Unido

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dijeron el lunes que hablaron sobre los niños desaparecidos debido al conflicto, mientras Trump recibía a los líderes europeos y de la OTAN en Washington para discutir la guerra de Rusia en Ucrania.

La esposa de Trump, Melania Trump, planteó la situación de los niños en Ucrania y Rusia en una carta personal al presidente ruso, Vladimir Putin, dijeron dos representantes de la Casa Blanca el viernes, cuando Trump se reunió con Putin en una cumbre en Alaska. Trump entregó en mano esa carta a Putin.

Trump y la líder europea "han estado discutiendo el enorme problema mundial de los niños desaparecidos", dijo el presidente estadounidense en las redes sociales a última hora del lunes, sin mencionar a ningún país en particular en su mensaje. "Este es, asimismo, un gran tema para mi esposa, Melania".

Ucrania ha calificado los secuestros de decenas de miles de sus niños llevados a Rusia o a territorios ocupados por Rusia sin el consentimiento de sus familiares o tutores como un crimen de guerra que se ajusta a la definición de genocidio del tratado de la ONU. Moscú ha afirmado anteriormente que ha estado protegiendo a los niños vulnerables de una zona de guerra.

La Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha dicho que Rusia ha infligido sufrimiento a millones de niños ucranianos y ha violado sus derechos desde su invasión a gran escala de Ucrania en 2022.

"El coste humano de esta guerra debe terminar. Y eso significa que cada uno de los niños ucranianos secuestrados por Rusia deben ser devueltos a sus familias", dijo Von der Leyen en la red social X, en referencia a su discusión con Trump.

Las imágenes de niños sufriendo durante la guerra de Rusia en Ucrania y la guerra de Israel en Gaza han causado alarma en todo el mundo, incluidas las imágenes de niños hambrientos en el enclave palestino. La difícil situación de los niños devastados por años de violencia en Siria también ha provocado indignación.

Con información de Reuters