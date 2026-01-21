Deporte, cultura y música: Formosa se prepara para la 10° edición de la Fiesta Nacional del Río, Mate y Tereré

De cara a la 10ª edición de la Fiesta Nacional e Internacional del Río, Mate y Tereré, uno de los eventos más convocantes del calendario cultural y turístico de la ciudad, el Gobierno de Formosa adelantó detalles de la organización del encuentro, que se llevará a cabo los días 7 y 8 de febrero.

“Estamos preparando una edición muy completa, con propuestas turísticas, deportivas y culturales para que vecinos y visitantes puedan disfrutar plenamente”, expresó en comunicación con la Agencia de Noticias Formosa (Agenfor), el subsecretario de Deporte, Cultura y Turismo de la Municipalidad de Formosa, Rodrigo Portocarrero.

Organizada por el municipio capitalino, la celebración ofrecerá dos jornadas cargadas de propuestas pensadas para todas las edades, combinando actividades deportivas, recreativas, culturales y un destacado espectáculo musical, además de ferias gastronómicas, artesanales y comerciales que ya son un sello distintivo del evento. En ese marco, Portocarrero señaló que esta décima edición tendrá un carácter especial, tanto por la variedad de actividades como por el significado que la fiesta adquirió a lo largo de los años.

Entre las actividades deportivas previstas, el funcionario destacó la realización de la primera edición del año de CrossFit, competencias de natación en aguas abiertas, exhibiciones de calistenia, fútbol infantil de arena en el Complejo Deportivo Municipal Los Iglú y paseos en piragua. Además, se llevará adelante una propuesta denominada “Uniendo Playas”, que consistirá en un recorrido náutico desde el puerto de la ciudad hacia la playa de Alberdi, Punta Arena y Parque Arena, para conformar un circuito triangular que pone en valor el río como eje turístico y recreativo.

En cuanto a los espectáculos musicales, Portocarrero adelantó que el escenario principal, ubicado en el Playón Municipal, contará con la participación de artistas locales, regionales y de proyección internacional. “En los próximos días vamos a estar presentando la grilla artística completa, que se sumará a todas las actividades que ya funcionan en el paseo, especialmente en el sector gastronómico”, indicó.

El aspecto cultural también tendrá un lugar central dentro de la fiesta. Habrá presentaciones de danza, actividades culturales diversas, una Masterclass de Zumba y la tradicional carrera de mozos y camareras, organizada de manera conjunta entre las direcciones municipales de Turismo, Deporte y Cultura, el Museo Ferroviario y con el acompañamiento de la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos (UTGRA).

Asimismo, Portocarrero confirmó que, como en ediciones anteriores, se realizará la procesión de la Virgen, una actividad que forma parte de la identidad del evento y que se repitió tanto en la novena edición de la Fiesta Nacional del Río como en otras propuestas municipales vinculadas al paseo costero.

“Nos estamos preparando con todo para celebrar esta décima edición, que ya es parte de la identidad cultural de la ciudad”, remarcó el subsecretario, al tiempo que invitó a vecinos, vecinas y turistas a participar del evento. “Los esperamos el 7 y 8 de febrero en el paseo ferroviario para disfrutar juntos de la Fiesta Nacional e Internacional del Río, Mate y Tereré”, concluyó.