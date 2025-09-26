El Kremlin no discutirá la supuesta amenaza de derribar aviones que violen el espacio aéreo europeo

FOTO DE ARCHIVO. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, asiste a una reunión entre el presidente ruso, Vladímir Putin, y el presidente de Serbia, Aleksandar Vucic, en el Kremlin, Moscú, Rusia

26 sep (Reuters) -El Kremlin dijo el viernes que no quería hablar de una información de Bloomberg según la cual diplomáticos europeos habían advertido en privado a Moscú de que la OTAN estaría dispuesta a derribar cualquier avión ruso que violara el espacio aéreo europeo.

Bloomberg informó, basándose en responsables familiarizados con el intercambio, que enviados británicos, franceses y alemanes habían hecho la advertencia en una reunión en Moscú.

A la pregunta de cómo respondería Rusia si la OTAN derribara un avión ruso, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, respondió: "No quiero ni hablar de esto; es una declaración muy irresponsable".

Y añadió: "Es muy irresponsable porque las acusaciones contra Rusia de que sus aviones militares violaron el espacio aéreo de alguien y se inmiscuyeron en los cielos de alguien carecen de fundamento. No se ha presentado ninguna prueba convincente".

La OTAN afirma que tres cazas rusos MiG-31 violaron el espacio aéreo estonio el 19 de septiembre y permanecieron allí 12 minutos antes de verse obligados a retirarse.

Los países de la OTAN, desechando las negaciones de Rusia, han acusado a Moscú de comportamiento temerario y provocador.

El incidente de Estonia se produjo nueve días después de que Polonia derribara drones rusos que habían violado su espacio aéreo. Reino Unido dijo esta semana que las incursiones rusas aumentaban el riesgo de una confrontación armada directa con la OTAN.

Con información de Reuters