Cambio productivo: Misiones apuesta a la hidroponía para modernizar la horticultura y optimizar recursos

La actividad hortícola en Misiones atraviesa una etapa de crecimiento sostenido, impulsada por la incorporación de sistemas de cultivo sin suelo y el uso de tecnología aplicada promovidos por el Gobierno provincial. La expansión de la hidroponía transformó las prácticas productivas tradicionales y abrió un camino hacia una mayor eficiencia, tanto en el uso de los recursos como en los rendimientos obtenidos.

Actualmente, la provincia cuenta con alrededor de 40 productores que desarrollan hidroponía a escala comercial. Una porción significativa de estos emprendimientos comenzó a operar entre 2024 y 2025, lo que evidencia una adopción acelerada de herramientas tecnológicas en los últimos años. Este avance responde a la necesidad de producir más, con menor impacto ambiental y mejores condiciones de control sobre los cultivos.

Los sistemas hidropónicos funcionan mediante circuitos cerrados que suministran nutrientes a las plantas a través de soluciones líquidas o sustratos específicos. Este esquema permite reducir el consumo de agua entre un 85% y un 90% en comparación con la producción convencional. Además, posibilita una nutrición precisa, favorece el desarrollo vegetal y disminuye de manera considerable la utilización de productos fitosanitarios.

Una producción que gana más terrero en la provincia

Desde sus inicios en 2020, la actividad hortícola en la zona capital de Misiones pasó de ser un sector incipiente a consolidarse como un pilar productivo de relevancia nacional. En apenas cinco años, la multiplicación de establecimientos y el aumento de la superficie cubierta por invernaderos posicionó a la provincia en el cuarto lugar de la Argentina en términos de cantidad de productores, lo que refleja una expansión acelerada y exitosa del rubro.

Sin embargo, este crecimiento demanda una alta especialización técnica para enfrentar los desafíos de las variables climáticas actuales. En este contexto, el Centro Tecnológico (CITECH) y el Centro Hortícola de San Vicente actúan como aliados estratégicos al brindar asistencia técnica y validar nuevas tecnologías.

En estas instalaciones no solo se cultivan variedades como tomates, pimientos y frutillas, sino que también se perfeccionan sistemas de hidroponía, técnicas de injertos y métodos de riego eficiente para asegurar la rentabilidad de las inversiones.

Misiones, y su apoyo a la hidroponía

El Ministerio del Agro y la Producción de Misiones concretó el mes pasado la entrega de insumos financiados mediante microcréditos accesibles, los cuales beneficiaron a 11 familias agricultoras de diversos municipios. Con una inversión total de 8,5 millones de pesos, esta iniciativa alcanzó a localidades como Jardín América, Eldorado y Campo Viera, entre otras, con el objetivo de modernizar las pequeñas unidades productivas y consolidar el entramado rural de la provincia.

Los recursos otorgados se centraron en materiales críticos para la infraestructura agrícola, tales como plásticos para invernaderos, mediasombras, tanques de riego e insumos logísticos. Estos elementos están diseñados para optimizar tanto los sistemas de cultivo convencionales como los hidropónicos y la producción de frutales, permitiendo a los beneficiarios mejorar la eficiencia del riego, proteger sus cosechas y elevar la calidad final de sus productos.

Las autoridades provinciales destacaron que este acompañamiento financiero busca eliminar las barreras económicas que suelen retrasar el crecimiento de las familias rurales. A través de este esquema, el gobierno provincial da cuenta soberanía alimentaria y la competitividad del sector, además de permitir que los productores escalen su actividad de manera sostenida y profesional.