Corte Suprema EEUU rechaza nuevo recurso de Trump por sentencia millonaria a favor de E. Jean Carroll

La Corte Suprema de Estados Unidos rechazó el lunes por segunda vez admitir a trámite un nuevo recurso del presidente Donald Trump en contra de la sentencia de 5 millones de dólares a favor de E. Jean Carroll, después de que un jurado lo declarara responsable de haber abusado sexualmente y difamado a la excolumista de prensa.
Los magistrados rechazaron la solicitud de Trump de reconsiderar su decisión de junio por la que desestimaron su recurso contra el veredicto de 2023, derivado de las acusaciones de que violó a Carroll en los años 90 en el probador de unos grandes almacenes de Manhattan. Los abogados de Trump sostienen que el juicio fue injusto.
La Suprema también está evaluando el recurso del mandatario contra otro veredicto del jurado, de 83,3 millones de dólares, por difamar a Carroll en 2019 durante su primer mandato como presidente, cuando él negó las acusaciones y afirmó que ella mentía al respecto.
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Los abogados de Trump en ese recurso argumentan que la inmunidad presidencial le protege de las reclamaciones de Carroll y que los tribunales inferiores decidieron erróneamente que había renunciado a esa defensa.
Trump lleva enfrentándose a Carroll, una antigua columnista de consejos de la revista Elle, desde que ella publicó un extracto de sus memorias en 2019 en el que alegaba que Trump la había violado en torno a 1996 en un probador de los grandes almacenes Bergdorf Goodman de Manhattan.
Trump negó las acusaciones de Carroll y afirmó que ella mintió tanto en 2019 como de nuevo en 2022, cuando ya no ocupaba el cargo.
El caso que dio lugar al veredicto de 5 millones de dólares se refería a unas declaraciones de Trump de 2022, en las que calificó la acusación de Carroll de "bulo" y "estafa" en las redes sociales. El jurado decidió en 2023 que Trump abusó sexualmente de Carroll y la difamó, pero no que la hubiera violado, tal y como ella dijo.
Tras la desestimación por parte de la Suprema, en junio, del recurso de apelación presentado por Trump en el caso, Carroll cobró del presidente republicano casi 5,63 millones de dólares. El pago corresponde al veredicto civil original de 5 millones de dólares, más los intereses.
(Editado en español por Carlos Serrano)