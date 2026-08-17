Corte Suprema EEUU rechaza nuevo recurso de Trump por sentencia millonaria a favor de E. Jean Carroll

FOTO DE ARCHIVO: La escritora E. Jean Carroll sale del Segundo Tribunal de Apelaciones del Circuito de los Estados Unidos, en Manhattan, Nueva York, EEUU

​La Corte Suprema de Estados Unidos rechazó el lunes por segunda vez admitir a trámite un nuevo ‌recurso del presidente Donald ‌Trump en contra de la sentencia de 5 millones de dólares a favor de E. Jean Carroll, después de que un jurado lo declarara responsable de haber abusado sexualmente y difamado a la excolumista de prensa.

Los magistrados rechazaron la solicitud de Trump de reconsiderar su decisión de ​junio por la ⁠que desestimaron su recurso contra el veredicto de 2023, ‌derivado de las acusaciones de que violó a ⁠Carroll en los años 90 ⁠en el probador de unos grandes almacenes de Manhattan. Los abogados de Trump sostienen que el juicio fue injusto.

La Suprema ⁠también está evaluando el recurso del mandatario contra otro ​veredicto del jurado, de 83,3 millones ‌de dólares, por difamar a Carroll ‌en 2019 durante su primer mandato como presidente, ⁠cuando él negó las acusaciones y afirmó que ella mentía al respecto.

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Los abogados de Trump en ese recurso argumentan que la inmunidad presidencial le protege de las reclamaciones ​de Carroll ‌y que los tribunales inferiores decidieron erróneamente que había renunciado a esa defensa.

Trump lleva enfrentándose a Carroll, una antigua columnista de consejos de la revista Elle, desde que ella publicó un extracto de ⁠sus memorias en 2019 en el que alegaba que Trump la había violado en torno a 1996 en un probador de los grandes almacenes Bergdorf Goodman de Manhattan.

Trump negó las acusaciones de Carroll y afirmó que ella mintió tanto en 2019 como de nuevo en 2022, cuando ya no ocupaba el ‌cargo.

El caso que dio lugar al veredicto de 5 millones de dólares se refería a unas declaraciones de Trump de 2022, en las que calificó la acusación de Carroll de "bulo" y "estafa" en las redes sociales. El jurado decidió en 2023 ‌que Trump abusó sexualmente de Carroll y la difamó, pero no que la hubiera violado, tal y como ella dijo.

Tras la ‌desestimación por parte ⁠de la Suprema, en junio, del recurso de apelación presentado por Trump en el caso, ​Carroll cobró del presidente republicano casi 5,63 millones de dólares. El pago corresponde al veredicto civil original de 5 millones de dólares, más los intereses.

(Editado en español por Carlos Serrano)