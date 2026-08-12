Corea del Norte lanza un misil antes de las importantes maniobras conjuntas de EEUU y Corea del Sur

FOTO DE ARCHIVO: Un lanzacohetes dispara una munición durante pruebas en Corea del Norte

Por Joyce Lee y Kyu-seok ​Shim

SEÚL, 12 ago (Reuters) - Corea del Norte lanzó el miércoles un misil balístico hacia el mar frente a la costa este de la península de Corea, informaron las ‌autoridades surcoreanas y japonesas, a pocos ‌días de que Seúl y Washington lleven a cabo importantes maniobras militares conjuntas, denunciadas desde hace tiempo por Pionyang.

El misil fue lanzado desde la zona de Wonsan, en la costa este de Corea del Norte, alrededor de las 6 de la mañana (2100 GMT del martes), según el Estado Mayor Conjunto (JCS) de Corea del Sur, seis días después de que Corea del Norte lanzara otro misil balístico desde la misma zona.

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El lanzamiento se produce ​antes de las maniobras militares ⁠de Corea del Sur y Estados Unidos, denominadas Ulchi Freedom Shield, previstas del 17 ‌al 27 de agosto, cuyo objetivo es contrarrestar la evolución de ⁠las capacidades nucleares y armamentísticas de Pionyang.

Hong Min, investigador ⁠principal del Instituto Coreano para la Unificación Nacional de Seúl, dijo que el lanzamiento probablemente formaba parte del calendario de desarrollo de armamento de Corea del Norte, pero que el ⁠momento también podría haberse elegido para enviar un mensaje antes de las maniobras ​entre Estados Unidos y Corea del Sur.

"Aunque se tratara de ‌una prueba de un arma en fase ‌de desarrollo, elegir cuándo llevarla a cabo requiere una decisión política", señaló Hong.

Las autoridades ⁠surcoreanas indicaron que Corea del Norte también lanzó un misil balístico desde Wonsan el 6 de agosto, pero Pionyang no informó de ese lanzamiento en los medios de comunicación estatales. Hong señaló que es posible que esa prueba no lograra el objetivo previsto.

Corea del ​Norte ha ‌llevado a cabo una serie de pruebas este año, entre las que se incluyen misiles balísticos de corto alcance, cohetes de artillería y otras armas tácticas.

El lanzamiento del miércoles fue su undécima prueba de lo que se sospecha que es un misil balístico en 2026, según las evaluaciones surcoreanas.

Las autoridades de defensa ⁠surcoreanas y japonesas indicaron que el misil voló unos 700 kilómetros. El Estado Mayor Conjunto no identificó el arma del miércoles como un misil balístico de corto alcance, y señaló que las autoridades estaban llevando a cabo un análisis detallado de sus especificaciones.

Esta omisión deja abierta la cuestión de qué tipo de misil fue, según analistas. Los misiles balísticos con alcances de entre 300 kilómetros y 1.000 kilómetros se clasifican generalmente como de corto alcance.

Hong señaló que el ‌alcance, la trayectoria y el lugar de lanzamiento sugerían que podría tratarse de un tipo de misil hipersónico, aunque también era posible que se tratara de un misil lanzado desde un submarino.

Pionyang no emitió ninguna declaración inmediata sobre el lanzamiento.

Tanto Corea del Sur como Japón condenaron el lanzamiento.

"Japón presentó una enérgica protesta ante Corea del Norte a través de los canales diplomáticos ‌de la embajada japonesa en Pekín y condenó enérgicamente la acción", dijo a los periodistas el ministro de Defensa japonés, Shinjiro Koizumi.

La Oficina de Seguridad Nacional de Corea del Sur convocó una reunión ‌de emergencia y ⁠expresó su preocupación por los continuos lanzamientos de misiles balísticos de Corea del Norte tras el disparo del 6 de agosto. Instó a Pionyang ​a poner fin a las provocaciones que violan las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU.

Con información de Reuters