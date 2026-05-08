Formosa fortalece la asistencia alimentaria y acompaña a personas con celiaquía en toda la provincia

En el marco del Día Mundial de la Celiaquía, el Gobierno de Formosa impulsa políticas públicas orientadas a la inclusión y al acompañamiento integral de las personas con celiaquía financiada íntegramente con recursos provinciales que garantiza la entrega bimestral de alimentos libres de gluten.

A través del programa Complemento Nutricional para Personas con Celiaquía esas personas deben mantener una alimentación estricta sin TACC (trigo, avena, cebada, centeno) debido a esta condición de salud, y busca aliviar las dificultades económicas que implica acceder a productos específicos cuyo valor en el mercado suele ser elevado. La implementación se lleva adelante mediante el Ministerio de la Comunidad de Formosa, a través de la Dirección de Atención a la Comunidad.

La directora del área, Laura Viera, explicó que actualmente el programa alcanza a cerca de 800 beneficiarios distribuidos entre la ciudad capital y distintas localidades del interior provincial. Además, detalló que el sistema funciona mediante una tarjeta personal e intransferible que permite a cada titular retirar las cajas alimentarias en puntos estratégicos organizados en articulación con distintas áreas del ministerio.

Alcance provincial y sistema de distribución

Según indicó, el acompañamiento representa un alivio económico importante para numerosas familias formoseñas. Si bien este complemento no cubre la totalidad de las necesidades alimentarias, constituye "una ayuda concreta para la economía familiar y una herramienta clave para garantizar una alimentación segura”.

Durante el actual ciclo de entregas, el operativo incorporó también actividades vinculadas a la promoción de hábitos saludables y alimentación segura. En ese marco, profesionales de nutrición brindaron información, propuestas de recetas y degustaciones elaboradas con productos incluidos en las cajas alimentarias.

La licenciada en Nutrición, Mariana Dupuy, explicó que el gluten, presente en trigo, avena, cebada y centeno, genera una respuesta inmunológica en personas con diagnóstico de celiaquía, por lo que resulta fundamental extremar cuidados en la manipulación y preparación de alimentos. Asimismo, señaló que desde el equipo técnico se promueven distintas alternativas culinarias para ampliar las opciones de consumo y facilitar la incorporación de productos aptos a la vida cotidiana.

“La idea es redescubrir nuevos usos y sabores, ampliando las opciones seguras y aptas para el consumo", afirmó Dupuy, y remarcó además que muchas personas suelen sentirse abrumadas al recibir el diagnóstico, aunque aseguró que es posible mantener una alimentación variada y equilibrada. "Hay muchas opciones, se puede comer bien y de manera diversa", detalló.

En esa línea, enfatizó la importancia de promover la inclusión social y evitar que niños, adolescentes y adultos se sientan limitados en espacios sociales o comunitarios. “Se busca que puedan compartir con otros sin sentirse excluidos, además de promover siempre la inclusión y una vida social activa”, concluyó.