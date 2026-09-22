Compre Norte Grande: el plan de las provincias para impulsar el consumo y la economía regional

En el marco de la 59° Sesión Plenaria del Parlamento del Norte Grande que reunió en La Rioja a vicegobernadores, legisladores y representantes empresariales de diez provincias del NOA y NEA, se presentó y debatió un proyecto clave para fortalecer la actividad económica de la región: el programa Compre Norte Grande.

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La propuesta plantea generar un esquema de consumo interprovincial que reduzca la dependencia de los grandes centros urbanos tradicionales del país. El plan consiste en elaborar iniciativas que fortalezcan al norte del país más allá de las políticas del Gobierno nacional.

Entre las principales estrategias para profundizar el desarrollo del Norte argentino en este programa, se destacan la minería y el turismo. En esta última área, la propuesta apunta a la creación de un corredor turístico regional que contemple beneficios como tarifas diferenciadas para los residentes que se desplacen entre las provincias del NOA y NEA.

Asimismo, el programa "Compre Norte Grande" contempla el sector sanitario mediante la creación de un corredor de salud. El objetivo central apunta a consolidar políticas públicas regionales que permitan optimizar los vínculos interprovinciales y tender las redes necesarias para el funcionamiento del sistema en la región.

"Reconstruir la esperanza"

Durante la apertura de de la plenaria el gobernador Ricardo Quintela brindó un discurso y convocó a los representantes de las diez provincias del NOA y el NEA a construir respuestas frente al deterioro del tejido social. En ese marco, cuestionó al Gobierno de Javier Milei y sostuvo que sus políticas perjudican a las provincias al no garantizar los recursos que les corresponden.

El mandatario sostuvo que es necesario recuperar la ilusión y reconstruir la esperanza de la sociedad argentina. “En estos foros tenemos que debatir para reconstruir la esperanza de nuestra sociedad argentina. Tenemos que preguntarnos qué hacemos para reconstruir un tejido social que está duramente atacado”, manifestó Quintela durante su discurso. En ese sentido, planteó convertir al bloque interprovincial en un ámbito para generar alternativas políticas y sociales frente al escenario actual.

Además, Quintela reivindicó el perfil de su gestión y de la provincia al remarcar que los riojanos son “un pueblo bravo”, dispuesto a defender tanto la “patria chica” como la “patria grande”.

Por otra parte, Quintela destacó la relevancia del bloque del Norte: “Desde acá queremos levantar una voz más potente, con acciones más concretas. El Norte Grande tiene casi el 33 por ciento de los habitantes de Argentina, un 30 por ciento del aporte al PBI del país, 10 millones de habitantes y casi el 42 por ciento de la representación en el Senado de la Nación”, detalló.