Colonos israelíes desvían aguas palestinas para llenar una piscina en Cisjordania

El agua fluye de una manguera en la aldea palestina de Fasayil, donde los residentes afirman que los colonos israelíes desviaron el agua de su manantial natural, provocando la muerte de los cultivos, en la Cisjordania ocupada por Israel

En ​un abrasador día de verano, colonos israelíes se bañaban en una piscina de Cisjordania creada mediante el desvío de agua que se utilizaba para regar cultivos palestinos, una de las numerosas apropiaciones de ‌recursos hídricos registradas en el territorio ocupado.

El manantial ‌era un recurso vital para la cercana localidad de Fasayil, en el fértil valle del Jordán, donde los palestinos habían dependido de él durante generaciones para obtener alimentos y empleo, así como para complementar el irregular suministro israelí a los grifos de sus hogares.

"Nuestro suministro de agua sigue cortado hasta el día de hoy, lo que nos priva del agua de la que dependemos para nuestros hogares, nuestros medios de vida y nuestras tierras agrícolas", dijo Saad Nemer, agricultor de la zona.

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Colonos israelíes se apoderaron en junio de su tubería de riego y canalizaron ​el agua hacia una antigua ⁠piscina situada en un yacimiento arqueológico. Poco después, los colonos la promocionaron como atracción turística israelí y el ‌ministro de Finanzas de Israel, de extrema derecha, prometió apoyo económico.

"Ahora están desarrollando un parque ⁠recreativo alrededor de la piscina", dijo Nemer.

LOS COLONOS IMPIDEN ACERCARSE ⁠A LOS HABITANTES PALESTINOS

La apropiación del manantial de Fasayil forma parte de un patrón que, según los palestinos, busca hacer insostenible su vida en Cisjordania. Los colonos israelíes han atacado este año al menos 160 instalaciones de agua ⁠y saneamiento en el territorio palestino, según datos de Naciones Unidas.

Los invernaderos y campos de Nemer normalmente ​estarían llenos de berenjenas, calabacines y sandías, pero la falta de agua le ‌había impedido sembrar en la tierra abrasada.

"El corte del ‌agua por parte de los colonos nos ha causado pérdidas y ha supuesto que muchas familias pierdan ⁠su trabajo y sus medios de vida", afirmó.

Nemer dijo que un trabajador había sido golpeado por colonos y que él mismo había recibido amenazas por intentar acercarse al manantial desde hacía ya dos años.

Yishai Shreiber, un colono israelí de 21 años que había acudido a bañarse en la piscina cercana a Fasayil una tarde de agosto, dijo ​que los palestinos ‌ya no se atreverían a acercarse.

"Ahora que ven a toda esta multitud, a todos estos grandes grupos de judíos que vienen aquí a bañarse, tienen miedo de venir", dijo Shreiber.

Shreiber afirmó que Cisjordania pertenecía al pueblo judío y que, si los palestinos no querían aceptar la autoridad judía, debían marcharse.

Nemer mostró a Reuters un documento de propiedad de tierras de 2025 expedido por COGAT, el ⁠organismo militar israelí encargado de aplicar la política civil en los territorios ocupados. También presentó un mapa elaborado para el registro de sus títulos de propiedad en 1957, antes de la ocupación, que mostraba que sus tierras incluían tanto el manantial como la piscina.

COGAT y el ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, no respondieron a las solicitudes de comentarios.

LA "GUERRA DEL AGUA" FORMA PARTE DE LA TOMA DE CISJORDANIA POR ISRAEL, SEGÚN LOS PALESTINOS

El Gobierno de coalición de extrema derecha de Israel ha supervisado una expansión masiva de los asentamientos que, según Smotrich, busca enterrar la idea de un Estado palestino. Más de ‌150 de los 193 Estados miembros de la ONU han reconocido ese Estado, concebido en la Franja de Gaza y Cisjordania, incluida Jerusalén Este.

Naciones Unidas y la mayoría de los países consideran que los asentamientos son ilegales según el derecho internacional relativo a la ocupación militar. Israel tomó Cisjordania en la guerra de 1967, pero sostiene que se trata de un territorio en disputa y no ocupado.

Los palestinos habían sufrido un fuerte aumento de la violencia de los ‌colonos, y el investigador de campo palestino Fares Foqahaa estimaba que estos ya habían tomado el control del 95% de los manantiales del norte del valle del Jordán, desplazando a comunidades.

En otra localidad cisjordana, Qusra, los colonos que mantenían sitiadas tres ‌viviendas el jueves también les ⁠habían cortado el agua y la electricidad.

Adel Yassin, funcionario de la autoridad del agua de la Autoridad Palestina, dijo que los colonos atacaban los recursos hídricos como parte de una ​campaña sistemática para obligar a los palestinos a abandonar sus tierras.

"Considero que esto es una guerra del agua. Es la bala silenciosa que mata a los palestinos sin hacer ruido", afirmó, en referencia al proceso de hacer insostenibles sus medios de vida.

Con información de Reuters