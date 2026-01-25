Tormenta en EEUU deja sin electricidad a 400.000 clientes y obliga a cancelar miles de vuelos

Se espera una tormenta invernal en el centro y este de EEUU

Más de 400.000 clientes en Estados Unidos, hasta el oeste de Texas, se quedaron sin electricidad y se esperaba que más de 9.600 vuelos fueran cancelados el domingo, ‍antes de una severa tormenta invernal que ⁠amenazaba con paralizar los estados del este con fuertes nevadas.

Los meteorólogos dijeron que la nieve, el aguanieve, la lluvia helada y las temperaturas peligrosamente frías barrerían los dos tercios orientales de la nación el domingo y durante la semana.

Calificando las tormentas de "históricas", el presidente Donald Trump aprobó el sábado declaraciones federales de desastre de emergencia en Carolina del Sur, Virginia, Tennessee, Georgia, Carolina del Norte, Maryland, Arkansas, Kentucky, Luisiana, Mississippi, Indiana y Virginia Occidental.

"Continuaremos monitoreando, y nos mantendremos en contacto con todos los Estados en el camino de esta tormenta. Manténganse a salvo, y manténganse abrigados", escribió Trump en un post en la red social ‌Truth.

DE "IMPACTOS PARALIZANTES A LOCALMENTE CATASTRÓFICOS"

Diecisiete estados y el Distrito de Columbia han declarado ⁠emergencias meteorológicas, dijo el Departamento de Seguridad Nacional.

La secretaria ⁠del DHS, Kristi Noem, en una conferencia de prensa el sábado, advirtió a los estadounidenses que tomen precauciones.

"Va a hacer mucho, mucho frío", dijo Noem. "Así que animamos a todos a abastecerse de combustible, abastecerse de ‍alimentos, y vamos a superar esto juntos".

"Tenemos equipos de servicios públicos que están trabajando para restaurar lo más rápido posible", agregó Noem.

El número de apagones siguió ⁠aumentando. A las 6.30 de la mañana EST (1130 ‌GMT) del domingo, más de 400.000 clientes estadounidenses estaban sin electricidad, según PowerOutage.us, con 100.000 en Misisipi y 100.000 en Texas. Otros estados afectados fueron Luisiana, Tennessee y Nuevo México.

EL DEPARTAMENTO DE ENERGÍA ORDENA RECURSOS DE RESERVA

El Departamento de Energía emitió el sábado una orden de emergencia autorizando al Consejo de Fiabilidad Eléctrica de Texas a desplegar recursos de generación de reserva en centros de datos ‌y otras instalaciones ‌importantes, con el objetivo de limitar los apagones en el estado.

El domingo, el DOE emitió una orden de emergencia para autorizar al operador de la red PJM Interconnection a poner en marcha "recursos específicos" en la región del Atlántico medio, independientemente de los límites impuestos por las leyes estatales o los permisos medioambientales.

El Servicio Meteorológico Nacional advirtió de una ​tormenta invernal inusualmente expansiva y de larga duración que traería consigo una acumulación de hielo pesada y generalizada en el sureste, donde se pueden esperar "impactos paralizantes a localmente catastróficos".

Los meteorólogos pronosticaron temperaturas frías récord y vientos helados peligrosos que descenderán a la región de las Grandes Llanuras el lunes.

Más de 9.600 vuelos estadounidenses programados para el domingo fueron cancelados, según el sitio web de seguimiento de vuelos FlightAware, con más de 4.000 vuelos cancelados el sábado.

AEROLÍNEAS Y OPERADORES DE RED SE PREPARAN A TODA PRISA

Las principales aerolíneas estadounidenses advirtieron a ‍los pasajeros que se mantuvieran alerta ante cambios bruscos y cancelaciones de vuelos.

Delta Air Lines ajustó su horario el sábado, con cancelaciones adicionales por la mañana para Atlanta y a lo largo de la costa este, incluyendo en Boston y Nueva York.

La aerolínea informó que trasladaría a expertos de los centros de operaciones de clima frío para apoyar a los equipos de deshielo y equipaje en varios aeropuertos del sur.

JetBlue ​dijo que hasta el sábado por la mañana había cancelado unos 1.000 vuelos hasta el lunes.

United Airlines dijo que había cancelado de forma proactiva algunos vuelos en lugares con las peores previsiones meteorológicas.

Los operadores de la red ​eléctrica estadounidense intensificaron el sábado las precauciones para evitar apagones rotatorios.

Dominion Energy, cuyas operaciones en Virginia incluyen la mayor colección de centros de datos del mundo, dijo que si se cumplía su ⁠previsión de hielo, el fenómeno invernal podría ser uno de los mayores que afecten a la empresa.

Con información de Reuters