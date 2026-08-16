Cientos de migrantes organizan protesta y reclaman asilo en localidad española de Ceuta

Por David Latona y Maria Alejandra ​Cardona

MADRID, 16 ago (Reuters) - Cientos de migrantes que entraron recientemente en Ceuta, el enclave español del norte de África, organizaron el domingo una protesta en una popular playa urbana, instando a ‌las autoridades españolas a que les concedieran ‌asilo en lugar de devolverlos a Marruecos.

Formaban parte de los entre 5.000 y 8.000 migrantes que permanecen en Ceuta tras el cruce masivo de la frontera de hace dos semanas, en el que más de 72.000 personas irrumpieron en este pequeño territorio de unos 80.000 habitantes. La gran mayoría regresó voluntariamente en los días siguientes.

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Dado que los recursos de la ciudad se han visto desbordados, la mayoría de los migrantes vivían en condiciones precarias en la playa de El Trampolín o en las afueras de ​la ciudad, a la espera ⁠de una oportunidad para continuar su viaje hacia Europa continental.

"Dormimos junto al mar, con frío y ‌malos olores. Estamos sufriendo mucho", dijo Ayoub Elarroud, de Tetuán, Marruecos, agregando que ⁠la policía impedía a los migrantes acceder al centro de ⁠la ciudad.

Los manifestantes enarbolaban banderas españolas y pancartas en las que se leía "No queremos volver a Marruecos" y "También somos humanos", al tiempo que coreaban consignas como "Estamos cansados" o "Necesitamos una solución". En las costas rocosas ⁠a sus espaldas, algunos migrantes lavaban su ropa, mientras que otros pescaban con cañas de ​bambú improvisadas.

Esta semana, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, dijo que a ‌los migrantes que hubieran entrado de forma irregular ‌no se les permitiría permanecer en el enclave, viajar a la España peninsular ni obtener un ⁠estatus legal, salvo en casos excepcionales de extrema vulnerabilidad.

SERVICIOS SANITARIOS, BAJO PRESIÓN

El presidente del Colegio de Médicos de Ceuta, Enrique Roviralta, dijo a la emisora Onda Cero que el escaso personal sanitario de la ciudad estaba agotado y criticó lo que calificó de respuesta lenta por parte del Gobierno central.

Roviralta añadió ​que se estaban ‌produciendo brotes de enfermedades como la diarrea infecciosa y la sarna, y que estaban aumentando las lesiones relacionadas con la violencia, como fracturas de nariz o puñaladas.

El domingo, la ministra de Sanidad, Mónica García, rechazó las sugerencias de que los servicios sanitarios locales hubieran "colapsado", pero reconoció que se encontraban bajo presión.

"Asociar la migración con la enfermedad es injusto y ⁠xenófobo", dijo a los periodistas en Ceuta, agregando que existía un riesgo moderado de brotes epidémicos entre los migrantes y uno bajo entre los residentes.

La mayoría de los migrantes marroquíes entrevistados por Reuters afirmaron que les impulsaban las malas condiciones laborales en su país, a pesar de que muchos de ellos contaban con titulaciones superiores.

Mohamed Ouanzar, un especialista en automatización de 39 años de Fez, explicó que el salario medio mensual de 3.000 dirhams (324 dólares) le impedía comprar una vivienda o formar una familia.

"En cuanto pisé suelo español, sentí como si ‌hubiera renacido", dijo. "Prefiero morir antes que volver".

Hicham Chikir, de 25 años, señaló que la mayoría de la gente estaba deseando trabajar en Europa. "Si alguien se porta mal, la policía puede devolverlo a su país", añadió.

Emmanuel, un electricista de 30 años que huyó del noreste de Nigeria, una zona asolada por el conflicto, explicó que decidió emprender un peligroso viaje de cuatro meses a través de Níger, Argelia y Marruecos porque sus ‌hijos habían dejado de ir al colegio por miedo a ser secuestrados.

"Lucho por una vida mejor para ellos", dijo, y añadió que aceptaría cualquier trabajo que le ofrecieran.

Mohammad Ismail Hossain, de 34 años, abandonó Bangladés hace más ‌de dos años tras el ⁠levantamiento masivo de 2024. Atravesó la India, Pakistán, Irak, Siria, Egipto, Libia y Argelia -en su mayor parte a pie- y vio morir de sed a muchos compañeros ​en el desierto.

Ousmane, del sur de Senegal, explicó que estaba solicitando asilo porque sufría persecución por su orientación sexual, pero que aún no había recibido respuesta de las ONG locales con las que se había puesto en contacto.

Con información de Reuters