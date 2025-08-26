China y Rusia deben defender sus intereses de seguridad y desarrollo, dice Xi

FOTO DE ARCHIVO. El presidente chino Xi Jinping observa, durante su visita de Estado de dos días, en Hanoi, Vietnam

China y Rusia deben salvaguardar conjuntamente sus intereses en materia de seguridad y desarrollo, declaró el martes el presidente chino, Xi Jinping, al presidente del Parlamento ruso de visita en el país, en sus esfuerzos por construir un orden internacional más "equitativo".

Las dos partes deben continuar su amistad tradicional y profundizar la confianza estratégica mutua, citó la agencia estatal de noticias Xinhua a Xi.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo esta semana que podría imponer sanciones "cuantiosas" a Rusia en dos semanas dependiendo de si era posible avanzar en su intento de poner fin a la invasión rusa de Ucrania.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Trump celebró una cumbre con el presidente Vladimir Putin en Alaska a principios de este mes, pero ha sido incapaz de convencerle para que se reúna con el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski.

El lunes, Trump dijo que China tenía que dar a Estados Unidos imanes de tierras raras o "tenemos que cobrarles un arancel del 200% o algo así".

Viacheslav Volodin, presidente de la Duma, la cámara baja del parlamento ruso, llegó a China el lunes antes de la visita de Putin a China este fin de semana, donde se cruzará con decenas de líderes mundiales del sur global, incluido el primer ministro indio, Narendra Modi, en un foro de seguridad.

Los exportadores indios se preparan para recibir aranceles adicionales del 25% por parte de Estados Unidos a partir del miércoles, como castigo por las compras de petróleo ruso por parte de Nueva Delhi.

Rusia y China deben "unir" a los países del Sur Global, dijo Xi a Volodin, un aliado interno clave de Putin.

Putin será también el principal invitado de honor extranjero en el desfile militar que se celebrará en Pekín la próxima semana para conmemorar la rendición formal de Japón y el final de la Segunda Guerra Mundial.

En vísperas de lo que será una gran exhibición pública de las modernizadas fuerzas armadas chinas, Pekín ha montado una campaña en la que afirma que China y la antigua Unión Soviética desempeñaron un papel fundamental en los teatros asiático y europeo durante la Segunda Guerra Mundial.

Las relaciones entre China y Rusia son una "fuente de estabilidad para la paz mundial", afirmó Xi.

Con información de Reuters