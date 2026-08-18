China prevé el fenómeno de El Niño más intenso jamás registrado

FOTO DE ARCHIVO. Un vecino recoge agua de un embalse seco a las afueras de Yingtan, en la provincia de Jiangxi, en el centro de China

​El Centro Nacional del Clima de China pronosticó la formación de un súper El ‌Niño que podría ‌ser el más intenso jamás registrado, según informó el martes la cadena estatal CCTV.

A continuación se detallan algunos aspectos de la previsión:

• Se espera que las temperaturas de la superficie del mar en la franja ecuatorial del ​Pacífico central ⁠y oriental aumenten de forma constante y ‌alcancen su punto máximo entre noviembre ⁠y diciembre, lo que podría ⁠dar lugar al fenómeno de El Niño más intenso de la historia, según informó la CCTV, ⁠que basa su información en el ​centro climático.

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• Desde el comienzo del ‌verano boreal, China ya ‌ha sufrido los efectos de El Niño, ⁠entre los que se incluyen lluvias torrenciales en diversas regiones.

• En ocasiones, los episodios de lluvia se han solapado, lo que ha ​agravado ‌los desastres.

• Los tifones han sido intensos y activos, caracterizados por vientos y lluvias prolongados.

• La semana pasada, el tifón más fuerte que ha azotado China ⁠este año, el tifón Dolphin, desató lluvias extremas en las regiones orientales, centrales y septentrionales del país, lejos de la costa donde tocó tierra tras viajar durante dos semanas a través del océano Pacífico.

• El Gobierno dijo que los desastres ‌naturales de julio habían dejado un saldo de 318 muertos o desaparecidos, y habían provocado pérdidas económicas directas por valor de 8.500 millones de dólares.

• En julio, la agencia meteorológica de Naciones ‌Unidas revisó al alza su previsión sobre la rápida aparición de un Niño de gran intensidad ‌en los próximos ⁠meses, y advirtió que es probable que este fenómeno provoque un aumento ​de las temperaturas globales.

Con información de Reuters