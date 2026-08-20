China pone a "robocops" a vigilar el tráfico, aunque sin facultades para detener a nadie

Robots humanoides de la policía de tráfico y sus estaciones de carga, desarrollados por SUPCON, en la sala de exposiciones de la compañía en Hangzhou, provincia de Zhejiang, China

Por Chenxi Yang, Qiaoyi Li ​y Eduardo Baptista

HANGZHOU/PEKÍN, 20 ago (Reuters) - No es exactamente el "RoboCop" de la película de 1987: no lleva arma, no tiene facultad para detener a nadie y ‌se desplaza sobre ruedas, en lugar ‌de con el paso mecánico del cíborg de Hollywood.

Pero en un cruce muy transitado de la ciudad de Hangzhou, al este de China, este robot de 1,88 metros es capaz de detectar a un ciclista de bicicleta eléctrica sin casco, emitir una advertencia educada y mover sus brazos mecánicos al ritmo de los semáforos.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Desarrollado por la empresa tecnológica local SUPCON Information, el robot T2, de 98 kilos, forma parte de ​un proyecto piloto destinado a ⁠delegar en las máquinas algunas de las tareas más repetitivas de control de ‌tráfico que realizan los agentes de policía.

El "robocop" utiliza cámaras, radares y ⁠sistemas informáticos integrados para identificar a los ciclistas ⁠sin casco, las bicicletas eléctricas que llevan algún pasajero, los vehículos que se detienen sobre las líneas de señalización y a los peatones que cruzan en rojo, según explicó ⁠en una entrevista Cao Hui, director del centro de innovación en sistemas ​inteligentes no tripulados de SUPCON.

Los robots de tráfico representan un ‌impulso más amplio de la industria china ‌para que las máquinas pasen de las acrobacias en las ferias y los ⁠saludos en las salas de exposición a desempeñar tareas prácticas.

Los robots también pueden responder a preguntas sobre direcciones, aparcamiento y normas de tráfico, mientras que una función de emergencia pone en contacto a los usuarios con la policía local. Sus brazos de ​siete articulaciones reproducen ‌los gestos estándar de la policía de tráfico sincronizados con las señales, explicó Cao.

SUPCON ha desplegado 15 robots en Hangzhou desde mayo. La empresa afirma que han emitido más de 170.000 advertencias y han contribuido a reducir en más de un 40% los casos mensuales de conducción sin ⁠casco y de vehículos que se saltan las líneas de detención.

La policía de tráfico de Hangzhou no respondió a una solicitud de comentarios, y Reuters no pudo verificar de forma independiente las cifras.

LOS ROBOTS NUNCA NECESITAN UN DESCANSO

La empresa ha probado las máquinas durante miles de horas en zonas turísticas, zonas escolares, distritos comerciales, en horas punta y en condiciones meteorológicas adversas, según Cao.

Las cámaras y los radares aún pueden verse afectados por la luz solar intensa, ‌la lluvia y las temperaturas extremas, aunque SUPCON dice que su precisión en el reconocimiento de infracciones supera el 95%.

El objetivo, según Cao, es sustituir el castigo tras una infracción por un recordatorio oportuno antes de que el comportamiento se convierta en habitual.

"No se cansa", dijo refiriéndose al robot. "Puede trabajar de forma constante largos periodos".

Cao explicó que los robots ‌funcionan de forma autónoma de las 7:00 a las 18:00, desplazándose entre posiciones preestablecidas en los cruces sin necesidad de control remoto. Una plataforma central permite a los equipos de la ‌policía de tráfico ⁠supervisarlos y enviarlos a sus puestos.

SUPCON afirma que casi 50 robots de este tipo están en funcionamiento en unas ocho ciudades de tres ​provincias chinas, y espera que el número de unidades desplegadas se acerque a las 200 a finales de año.

Con información de Reuters