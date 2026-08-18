China iza las banderas a media asta y refuerza las medidas de seguridad por el funeral de Zhu Rongji

La bandera china en la Plaza de Tiananmén ondea a media asta en memoria del difunto ex primer ministro chino Zhu Rongji, quien falleció el miércoles pasado, a los 97 años, en Pekín, China

China ​izó a media asta la bandera nacional en las sedes gubernamentales el martes para rendir homenaje al ex ‌primer ministro Zhu Rongji, ‌el reformista de línea dura que falleció la semana pasada a los 97 años, mientras los ciudadanos recordaban una época pasada y reflexionaban sobre su complejo legado.

Las medidas de seguridad fueron estrictas en toda la ciudad, especialmente en los alrededores de la plaza de Tiananmén y el enclave de Zhongnanhai, el ​centro del poder ⁠político chino, situados en la ruta hacia el crematorio de ‌Babaoshan, donde suelen ser incinerados los máximos dirigentes.

Como ⁠vice primer ministro entre 1991 y ⁠1998 y primer ministro entre 1998 y 2003, Zhu contribuyó a impulsar la drástica reforma económica de China en la década ⁠de los noventa.

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Frenó la inflación galopante, endureció los sistemas ​fiscal y bancario, e impulsó una profunda ‌reestructuración del sector estatal que supuso ‌la eliminación de millones de puestos de trabajo en ⁠empresas no rentables.

Las reformas también contribuyeron a allanar el camino para la adhesión de China a la Organización Mundial del Comercio en 2001, lo que presagiaba la integración en la ​economía mundial.

"Mi ‌rasgo definitorio —mi principio rector— es el pensamiento independiente", dijo Zhu a los responsables en el centro comercial de Shanghái en 1988, antes de convertirse en su alcalde. "Creo que debo decir lo que realmente pienso".

A Zhu ⁠le fue retirada la afiliación al Partido Comunista, en el poder, a finales de la década de 1950, por un discurso imprudente de tres minutos, según él mismo contó. No se le restableció hasta aproximadamente dos décadas después.

Su fallecimiento, cuya cremación está prevista para el martes, provocó una avalancha de mensajes de condolencia en las ‌redes sociales chinas, aunque algunos celebraron su muerte.

"Como hijo de trabajadores despedidos, esta noche tendré que brindar", decía una publicación que fue eliminada posteriormente de Weibo, la versión china de la red social X, tras conocerse la noticia de su fallecimiento.

Otro calificó a ‌Zhu de "principal culpable" de dejar a los trabajadores sin empleo, pero otros defendieron al primer ministro de mano dura.

"Sé que a un ‌número bastante considerable ⁠de gente corriente en China le caigo bien", dijo Zhu en 2001.

"Pero también hay quienes me ​odian con toda su alma. ¿Cómo podría alguien conseguir que todo el mundo lo quisiera?"

Con información de Reuters