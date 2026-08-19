China evalúa celebrar una cumbre con Seúl en noviembre, según Ministerio de Exteriores surcoreano

Reunión de Ministros de Asuntos Exteriores de la ASEAN

El ministro de Relaciones Exteriores chino, Wang Yi, dijo el miércoles ‌que Pekín ‌está "considerando de forma activa" celebrar una cumbre entre los líderes de Corea del Sur y China en el marco de la Cumbre de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) que se celebrará en ​Shenzhen en ⁠noviembre, informó la cancillería surcoreana..

Wang hizo ‌estas declaraciones en una ⁠reunión con su par ⁠surcoreano, Cho Hyun, durante una visita a Seúl, según indicó el ministerio en ⁠un comunicado.

Wang también invitó a Cho ​a visitar China, y ‌este aceptó la invitación, ‌según el ministerio.

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Los ministros acordaron ⁠continuar con los esfuerzos para ampliar los intercambios entre los pueblos, ya que ambos países prevén que ​el número ‌total de viajes entre ellos supere los 10 millones de visitas.

Asimismo, acordaron cooperar en diversos ámbitos, entre ellos las negociaciones sobre ⁠los sectores de servicios e inversión en el marco del acuerdo de libre comercio entre Corea del Sur y China, la estabilización de la cadena de suministro, el intercambio cultural y la ‌adopción de pandas chinos, según el ministerio.

Cho instó a China a desempeñar un papel constructivo para que Corea del Norte vuelva al diálogo lo antes ‌posible, según informó el ministerio.

Wang afirmó que China se ha mantenido coherente en su ‌política respecto ⁠a la península de Corea y añadió que espera ​la coexistencia pacífica de las dos Coreas.

Con información de Reuters