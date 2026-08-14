China califica los ejercicios militares anuales de Taiwán de "farsa derrochadora"

Un miembro del ejército taiwanés dispara munición a bordo de un vehículo blindado durante un ejercicio militar anual, en el marco de las maniobras militares Han Kuang, en Taipéi, Taiwán

​El Ministerio de Defensa de China calificó el viernes las maniobras militares anuales "Han Kuang" de ‌Taiwán como una "farsa derrochadora" ‌que "avivaba el pánico ante la guerra", en lo que supone el primer comentario oficial del Gobierno chino sobre los diez días de maniobras militares desde que comenzaron la semana pasada.

Taiwán, una isla gobernada democráticamente que rechaza las reivindicaciones de soberanía de ​Pekín, inició las ⁠maniobras la semana pasada, al tiempo que ‌China intensifica su presencia militar en torno ⁠a la isla.

Las maniobras simularon ⁠diversos escenarios en caso de que China llegara a cumplir sus amenazas de intentar tomar la isla ⁠por la fuerza, incluyendo cómo romper un ​bloqueo marítimo y, por primera vez, ‌ralentizar el acceso a internet ‌móvil.

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"El denominado 'ejercicio Han Kuang' siempre ha sido una ⁠farsa grandilocuente y un derroche", afirmó en un comunicado Chen Xi, portavoz del Ministerio de Defensa chino.

"Las autoridades del Partido Democrático Progresista también han ​avivado ‌imprudentemente el pánico a la guerra, acelerando los esfuerzos por convertir las ciudades en campos de batalla y empujar a la gente corriente al frente", añadió, refiriéndose al partido ⁠gobernante de Taiwán.

El Ejército Popular de Liberación permanece en máxima alerta y está plenamente preparado, mejorando continuamente sus capacidades de combate real para "contrarrestar el separatismo y la injerencia externa", señaló Chen.

"Esta sigue siendo la baza más sólida para salvaguardar la soberanía nacional y la ‌integridad territorial, así como para mantener la paz y la estabilidad en el estrecho de Taiwán".

Aunque China nunca ha renunciado al uso de la fuerza para someter a Taiwán a su control, afirma que preferiría ‌una "reunificación pacífica".

El Gobierno de Taiwán sostiene que solo el pueblo de la isla puede decidir su futuro y critica ‌habitualmente la ⁠campaña de presión de China.

Las fuerzas armadas chinas operan casi a diario en ​los cielos y las aguas que rodean Taiwán.

Con información de Reuters