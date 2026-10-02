Chaya 2027: La Rioja articula con el sector privado para fortalecer su estrategia turística

Tras presentar la Fiesta Nacional de la Chaya 2027 en la Feria Internacional de Turismo de Buenos Aires, el Ministerio de Turismo y Culturas de La Rioja firmó un convenio con representantes de los sectores hotelero, gastronómico y de agencias de viajes incorporar el festival a las propuestas turísticas que se ofrecerán durante febrero. La iniciativa apunta a atraer visitantes, extender sus estadías y generar mayor movimiento económico.

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El acuerdo fue suscripto con representantes de FEGHRA y de la Asociación de Agencias de Viajes y Turismo (AEVyT) y contempla acciones conjuntas para promocionar y comercializar el festival, que se realizará del 4 al 8 de febrero de 2027, durante el fin de semana largo de Carnaval.

La propuesta retoma una experiencia implementada durante la edición anterior, cuando se habilitó un cupo de entradas para que empresas riojanas pudieran incorporarlas a paquetes turísticos destinados a visitantes.

El objetivo para la próxima edición es ampliar esa articulación y lograr que la Chaya forme parte de las propuestas que hoteles, establecimientos gastronómicos y agencias ofrecerán a sus clientes, buscando que quienes lleguen a la provincia permanezcan más días y recorran distintos destinos.

“Proponemos a los actores fundamentales del turismo que promocionen y nos ayuden a comercializar este producto”, señaló el ministro de Turismo y Culturas, Gustavo Luna, quien destacó además la intención de que el festival involucre a distintos sectores de la economía provincial.

Desde FEGHRA, Armando Zavattieri valoró que la programación haya sido definida para coincidir con el fin de semana largo de Carnaval. Según explicó, esta decisión puede favorecer una mayor permanencia de los turistas y generar un impacto económico más amplio.

Por su parte, Poly Badoul, referente riojano de la Asociación de Agencias de Viajes y Turismo y de la Cámara Argentina de Turismo (CAT), destacó el trabajo conjunto entre el sector público y privado para abordar las dificultades que atraviesa la actividad.

El encuentro contó también con la participación del secretario de Turismo, José Rosa, representantes de FEGHRA y Carlos Francés, integrante de CAT La Rioja. La próxima edición de la Chaya tendrá así una estrategia de comercialización articulada con el sector turístico local.

La grilla de la Chaya

Durante la presentación llevada a cabo en la Feria Internacional de Turismo (FIT), se puso en marcha la promoción anticipada de uno de los principales eventos culturales y turísticos de la provincia. La primera nómina de artistas confirmados incluye a Luciano Pereyra, Abel Pintos, Soledad, Sergio Galleguillo, La Bruja Salguero, Desacatados, Campedrinos, Euge Quevedo, Ahyre, Q’ Lokura, Loco Amato y Lázaro Caballero, además de destacados intérpretes riojanos.

La organización anticipó que durante las próximas semanas se sumarán nuevos nombres a la programación, entre ellos el regreso de un grupo de música popular y la participación de dos artistas jóvenes de proyección internacional.

La venta anticipada de entradas y abonos comenzará online el jueves 15 de octubre. Ese día también se conocerán los precios, las condiciones de comercialización y los descuentos previstos para esta primera etapa.

Según el Gobierno riojano, encabezado por Ricardo Quintela, el festival de la Chaya forma parte de una estrategia que vincula la promoción de la cultura riojana con el desarrollo turístico y la actividad económica local. La extensión del festival a cinco noches apunta a generar un mayor movimiento de visitantes durante febrero y favorecer su impacto sobre distintos sectores, entre ellos hotelería, gastronomía, comercio y transporte.