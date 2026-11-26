El proyecto BANOVA, elaborado por cuatro profesionales de Formosa, obtuvo el primer puesto entre 23 trabajos presentados en el Programa Federal de Formación Gestión para el Desarrollo del Consejo Federal de Inversiones (CFI). La propuesta busca aprovechar bananas descartadas de pequeños productores para elaborar harina y premezclas sin gluten destinadas a personas con celiaquía.

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Tras recibir el reconocimiento, el equipo fue recibido por el ministro de Economía, Hacienda y Finanzas provincial, Jorge Ibáñez. Durante el encuentro conversaron sobre la experiencia y la posibilidad de poner en marcha una prueba piloto. La implementación, por ahora, no fue confirmada. El grupo está integrado por las licenciadas María Laura Giménez y Pilar Eidelman, la doctora Judith Guanes y el doctor Leonardo Aguirre. En la reunión explicaron cómo formularon el proyecto y entregaron al Ministerio la placa obtenida por el primer puesto.

La propuesta plantea aprovechar la producción bananera descartada de 302 productores vinculados al Programa de Asistencia Integral para el Pequeño Productor Agropecuario (PAIPPA). Con esa materia prima se elaboraría harina de banana para producir premezclas sin gluten en Nutrifor.

Los alimentos tendrían como destino el Programa Provincial de Complemento Nutricional para personas con celiaquía, que alcanza a unas 800 personas. Para concretar la iniciativa, el equipo propone articular las tareas del PAIPPA, Nutrifor y el Ministerio de la Comunidad. “Tenemos diferentes organismos que vienen desarrollando tareas hace muchos años. Particularmente, en nuestro proyecto están el PAIPPA, Nutrifor y también el Ministerio de la Comunidad, y proponemos articularlos y satisfacer una necesidad”, explicó Aguirre.

Los integrantes de BANOVA contaron que el desafío no consistió solamente en formular la propuesta, sino también en comunicarla en una exposición de apenas cuatro minutos. Según explicaron, el jurado no podía leer previamente los trabajos, por lo que debía conocer sus características a través de la presentación oral.

Giménez señaló que organizaron la exposición para transmitir el proyecto en ese tiempo y que lograron una buena recepción en el auditorio, donde había unas 400 personas. Después de la presentación, relató, varios asistentes se acercaron a felicitarlos y se mostraron sorprendidos por las iniciativas existentes en Formosa.

“Fuimos organizando la exposición para poder vender el proyecto en cuatro minutos. Logramos una buena recepción del público (en un auditorio donde había 400 personas): se acercaban y nos felicitaban. Muchos estaban sorprendidos por lo que contábamos sobre lo que había en Formosa”, afirmó.

Guanes destacó la trayectoria de las políticas provinciales que el equipo incorporó a su trabajo. Entre ellas mencionó el PAIPPA, al señalar que algunas iniciativas presentadas como propuestas por otras provincias ya se desarrollan en Formosa. “Hay acciones que se realizan en Formosa que en otras provincias no existen, como ocurre con el caso del PAIPPA que existe desde hace 30 años, que incluso fueron presentadas como propuestas por otras provincias”, sostuvo.

El encuentro con el ministro

Durante la reunión, Ibáñez felicitó al equipo y consultó sobre la formulación de BANOVA y las posibilidades de avanzar con una prueba piloto. También consideró que el reconocimiento permite mostrar las capacidades de la provincia frente a miradas que, según planteó, buscan menospreciarla. En ese marco, el ministro mencionó otras iniciativas provinciales, como el ciclotrón para producir radiofármacos y la biosiderúrgica. Sostuvo que se trata de proyectos que contribuyen al desarrollo y que no siempre son conocidos fuera de Formosa.

Los profesionales coincidieron en destacar las políticas públicas provinciales que hicieron posible planificar la propuesta premiada. También señalaron que la experiencia les permitió mostrar esas herramientas a participantes de otras regiones del país. Además de la competencia, el programa incluyó instancias de capacitación en políticas públicas, gestión e innovación. La Escuela Federal de Desarrollo del CFI está destinada a funcionarios, técnicos, investigadores y jóvenes de las provincias argentinas.

Eidelman contó que participaron en grupos interprovinciales de debate sobre macroeconomía, políticas públicas y las realidades de cada territorio. También asistieron a jornadas con especialistas en comunicación, macroeconomía y microeconomía. “Fue una formación muy exigente y muy enriquecedora. En ese momento era cuando cada uno debatía desde su lugar, contando experiencias propias de cada provincia”, relató.

Al finalizar el encuentro, los integrantes del equipo alentaron a otros jóvenes a formarse y valorar las oportunidades disponibles en Formosa. Giménez mencionó la oferta educativa provincial, mientras que Aguirre remarcó la importancia de conocer la historia y el desarrollo de la provincia.