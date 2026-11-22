Un proyecto de Formosa obtuvo el primer puesto entre 23 iniciativas presentadas en el Programa Federal de Formación Gestión para el Desarrollo, impulsado por el Consejo Federal de Inversiones (CFI). La propuesta busca aprovechar los descartes de la producción bananera para elaborar harina y premezclas sin gluten destinadas a personas con celiaquía.

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El trabajo, titulado “Aprovechamiento y valor agregado de bananas verdes y descartes de la producción bananera de Formosa”, fue uno de los tres proyectos que representaron a la provincia en la sexta edición del programa, que reunió a más de 400 jóvenes de distintos puntos del país para diseñar iniciativas de políticas públicas.

El equipo estuvo integrado por María Laura Giménez y Judith Guanes, vinculadas al Instituto PAIPPA; Pilar Eidelman, de Nutrifor; y Leonardo Aguirre, del Ministerio de Economía, Hacienda y Finanzas. Durante siete meses, los profesionales trabajaron en el relevamiento territorial, el contacto con productores, la planificación técnica, el análisis de datos y la comunicación de la propuesta.

El descarte de bananas como oportunidad productiva

El diagnóstico identificó 302 productores bananeros registrados en el PAIPPA, concentrados principalmente en Laguna Naineck, Riacho He-Hé y Misión Tacaaglé. De acuerdo con el relevamiento, entre el 12% y el 15% de la producción termina descartándose, una situación que el proyecto busca convertir en una oportunidad para generar nuevos productos y ampliar las posibilidades de comercialización.

La propuesta plantea utilizar esa fruta como materia prima para producir harina de banana y, a partir de ella, elaborar premezclas sin gluten. El desarrollo permitiría incorporar valor agregado a la producción local y ofrecer nuevas alternativas de comercialización para los pequeños productores, que actualmente venden a través del PAIPPA y Soberanía Alimentaria, pero encuentran dificultades para ingresar a los supermercados.

Judith Guanes explicó cómo se desarrolló el trabajo de investigación y las visitas realizadas para conocer las distintas etapas de la cadena productiva: "Primero se buscó la problemática dentro de nuestro eje, que era cadenas de valor. Se charló en primer lugar con los técnicos del Instituto PAIPPA para buscar la problemática en alguna producción formoseña, luego con los pequeños productores en entrevistas. Una vez identificado el problema, buscamos la solución. Fuimos además al CEDEVA de Misión Tacaaglé y a Ceibo 13, donde se entregan plantines de banana y están las cámaras de maduración. Y una vez definida la solución, fuimos a Nutrifor a ver el proceso de industrialización".

Cómo funcionaría el proyecto

La iniciativa contempla la participación de tres organismos provinciales en distintas etapas. El PAIPPA tendría a su cargo la organización de los productores y la recepción de la fruta; Nutrifor compraría y procesaría la materia prima para obtener harina y premezclas; y el Ministerio de la Comunidad distribuiría parte de los productos mediante el Programa Provincial de Complemento Nutricional para personas con celiaquía.

Ese programa alcanza actualmente a unas 800 personas. De concretarse la iniciativa, la producción podría incorporarse a la asistencia alimentaria provincial y, al mismo tiempo, generar una nueva demanda para la banana de los pequeños productores. “Lo que es para los pequeños productores una problemática hoy se transforma en una oportunidad de trabajo y económica para todos los formoseños”, sostuvo Guanes.

El proyecto prevé realizar una prueba piloto para evaluar el proceso productivo y las condiciones necesarias para su implementación. En la etapa industrial, Nutrifor se encargaría de la compra de la fruta y de su procesamiento, con los correspondientes controles de calidad e inocuidad antes de elaborar los productos finales.

La posibilidad de utilizar infraestructura y capacidades técnicas que ya existen en la provincia fue uno de los aspectos considerados para evaluar la factibilidad de la propuesta. La articulación entre los organismos permitiría vincular la producción primaria con la industrialización y la distribución de alimentos.

El reconocimiento del CFI

El proyecto formoseño obtuvo el primer puesto en la evaluación final del Programa Federal de Formación Gestión para el Desarrollo. La selección contempló cuatro criterios: el potencial de impacto en la provincia, el grado de innovación, la factibilidad de implementación y la solidez de la presentación.

La iniciativa se desarrolló dentro del eje de cadenas de valor y fue elaborada en el marco de un programa del CFI, a través de su Escuela Federal de Desarrollo. La propuesta busca formar a jóvenes profesionales en gestión pública y promover proyectos que respondan a problemáticas concretas de sus territorios.

En este caso, el equipo identificó una dificultad de la producción bananera y diseñó una alternativa que combina el aprovechamiento de fruta descartada, la elaboración de alimentos y la asistencia a personas con celiaquía.

El reconocimiento obtenido abre una nueva etapa para la iniciativa, que deberá avanzar con la prueba piloto y la evaluación de las condiciones técnicas y productivas para su puesta en marcha. El objetivo es transformar una parte de la producción que hoy no llega al mercado en materia prima para una cadena de valor con participación de productores, organismos estatales y consumidores.