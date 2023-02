Juicio Político a la Corte Suprema: Diputados aprueban avanzar con el proceso

Fue en el marco de la comisión de Juicio Político, que preside la diputada Carolina Gaillard (FdT). Juntos por el Cambio propuso la inadmisibilidad “in limine” del proceso de juicio político a miembros de la Corte.

En la comisión de Juicio Político se aprobó la resolución sobre la admisibilidad de los expedientes que se tramitan y la apertura del sumario para acumular las pruebas que sostengan la acusación contra los cuatro integrantes de la Corte Suprema de Justicia Horacio Rosatti (presidente), Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, ya sea en forma individual o concurrente.



Durante la reunión, se consideró el informe de admisibilidad, que analiza las denuncias, para que luego la comisión se aboque a la investigación pertinente. El proceso continuará con la etapa de recolección de pruebas y testimonios para decidir si se emite dictamen. Previamente, se llevaron a cabo dos reuniones en las cuales expusieron los autores de los expedientes vinculados a los de pedidos de Juicio Político a los integrantes de la Corte Suprema.



Al anticipar que votarán en contra “si deciden hacerlo en paquete”, desde la Coalición Cívica, Juan Manuel López, fustigó que “los pedidos son una alteración del orden democrático porque socaban la independencia del Poder Judicial”. En otro aspecto, consideró “una bajeza” lo ocurrido en la reunión pasada de “utilizar los derechos humanos como los utilizaron”, criticó.



Luego, el diputado Mario Negri (UCR) confirmó la resolución de Juntos por el Cambio sobre la inadmisibilidad de la apertura del juicio político. En ese sentido, ratificó que “los jueces de la Corte Suprema no han incurrido en delito o mal desempeño en el ejercicio de su función, las causales invocadas son artificiales, dogmáticas y carecen de sustento real".



El diputado Alejandro Rodríguez, en representación del bloque Identidad Bonaerense, rechazó “in limine” el proceso y, al intervenir, cuestionó la resolución porque “la recibieron en el día de hoy, sin tiempo para leerla y analizarla”.



Asimismo, Pablo Tonelli (PRO) señaló que “tenemos que acostumbrarnos que las garantías son para todos, con cuales coincidimos y con quienes no”. “La independencia judicial es algo que debemos cuidar, que beneficia a los más débiles, a los desprotegidos y a los desahuciados”, subrayó.



En contraposición, Leopoldo Moreau (FdT) afirmó que “negarse a abrir la investigación es cerrar los ojos frente a uno de los poderes más corruptos que lamentablemente tiene el sistema republicano, pero no porque le Poder Judicial en general sea corrupto, sino porque en las más altas jerarquías sí se ha enquistado un grupo mafioso”.



“Lo único que propiciamos es la apertura de una investigación con la posibilidad de la presentación de la prueba y los involucrados, y al cabo de ese procedimiento, tomar una decisión. Arranca una etapa de prueba de sumario, y lo haremos en virtud del reglamento de la comisión y podremos agregar todos los elementos que permitan dilucidar los distintos hechos denunciados”, reflexionó Germán Martínez, titular del bloque del Frente de Todos.



Romina Del Plá, del bloque PO/FIT-Unidad, planteó que “estamos frente al carácter farsesco de este juicio, porque no deja de ser una maniobra política, ya que quienes lo impulsan saben que no va a prosperar”. “El accionar de la Corte es la defensa de fondo, estratégica, del sistema capitalista y patronal”, remarcó. Por último, solicitó que “la elección de jueces y fiscales sea por el voto popular y su revocabilidad”.



Al comienzo del encuentro, se completó la mesa directiva de la Comisión al designar para la vicepresidencia 2°, la cual estaba vacante, al diputado riojano Jorge Ricardo Herrera (FdT) en reemplazo de Victoria Tolosa Paz, quien asumió como ministra de Desarrollo Social de la Nación. Juntos por el Cambio no acompaño la moción propuesta por el Frente de Todos.