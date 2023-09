Cecilia Moreau: "Las mejores leyes sociales se construyen desde afuera hacia adentro"

La presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau, manifestó que "las mejores leyes se construyen desde afuera para adentro y las leyes que tienen contenido social, que a lo largo de estos tiempos hemos trabajado intensamente y hemos logrado avanzar mucho, tienen un consenso que lo podemos terminar de coronar acá en el Congreso, pero que se construyen afuera".



Asimismo, indicó que "hace pocos días en el recinto estuvimos con el tema de la emergencia alimentaria dando vueltas, siento que deberíamos haberlo tratado y me queda un sabor amargo de que todavía estemos discutiendo esas cosas cuarenta años después de la recuperación democrática".



La titular de la Cámara baja se expresó de esta manera durante su alocución en el Seminario Ley de Asistencia Social: Enfoques de Derechos, bienestar y justicia social, celebrado en el Salón Delia Parodi, junto la Decana de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, Ana Arias; la Profesora (UBA), Adriana Clemente, y la Secretaria de Extensión Universitaria de la Universidad Nacional de San Juan, Laura Garcés.



También participaron del panel el diputado nacional Daniel Arroyo y el Subdirector de capacitación y relaciones institucionales del Instituto de Capacitación Parlamentaria (ICAP), Flavio Gaitán.



En tanto, Moreau destacó que "nuestra legislación en materia social es de avanzada, este año también cumplimos no sólo cuarenta años de la recuperación democrática sino ciento setenta años de la aprobación de la Constitución Nacional, en definitiva se trata de construir las garantías constitucionales que fueron incluidas en esa Constitución del 49 y en la incorporación del 14".



"Durante los gobiernos de Cristina Kirchner se reconoció el derecho de los hijos y de las hijas; hace poco tiempo votamos una nueva moratoria, que también venía de esa época de las moratorias previsionales que permitieron que se incorporen en el sistema previsional muchísimos trabajadores y trabajadoras que por condiciones laborales precarizadas habían quedado afuera", aseveró .



En esa línea, dijo que "son políticas importantísimas, pero hay que hacerlas efectivas y darle contenido. Porque hemos aprobado también en esta Casa el sistema de protección a las personas en situación de calle y evidentemente no está funcionando porque en esta Ciudad de Buenos Aires, la ciudad más rica de la Argentina, estamos viendo cada vez más personas en situación de calle".



En ese sentido, añadió que "podemos tener las mejores leyes, pero si no tenemos políticas efectivas, presupuestos claros para esas leyes, siempre van a terminar fracasando" y analizó que se necesitan "mayores niveles de coordinación entre los distintos organismos del Estado, mayores niveles de coordinación entre los distintos poderes del Estado, más presupuesto y sobre todo poder pensar la política social y la asistencia social desde un lugar donde el ser humano sea el eje para ampliar esos derechos y buscar la felicidad del pueblo".



Del encuentro participaron además los diputados Fabián Borda, Lucila Marín y Eugenia Alianello; el Secretario General de la Cámara de Diputados, Franco Mollo; la Prosecretaria Parlamentaria, Ana Lozano, y el jefe de Gabinete, Gabriel Villegas.