Xi asegura al brasileño Lula el apoyo de China en tiempos "turbulentos"

FOTO DE ARCHIVO: El presidente chino, Xi Jinping, observa mientras camina después de una ceremonia de firma de acuerdos y contratos en el Gran Salón del Pueblo en Pekín

El líder ‍chino Xi Jinping aseguró el viernes a su homólogo brasileño que China apoyará a la mayor economía de América Latina y al Sur ‍Global, y pidió que ambas ⁠naciones mantengan el papel de las Naciones Unidas, dijo la agencia estatal de noticias Xinhua.

Los comentarios de Xi en una llamada telefónica con el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, se produjeron después de que este último criticó el ataque de Estados Unidos a Venezuela en un artículo de opinión publicado esta semana en el New York Times.

China y Brasil deben salvaguardar los intereses compartidos del Sur Global y mantener conjuntamente el papel de Naciones Unidas en la "turbulenta situación ‌internacional actual", añadió Xi, según la agencia.

Las declaraciones se produjeron ⁠semanas después de que la administración Trump capturó ⁠al presidente venezolano Nicolás Maduro para que fuese procesado en Estados Unidos por cargos de narcotráfico, sumiendo a Caracas en la incertidumbre política.

MEDIDAS DE EEUU AVIVAN ‍PREOCUPACIÓN EN AMÉRICA LATINA

Esa acción avivó las preocupaciones entre los países latinoamericanos sobre el riesgo de intervenciones similares por la ⁠fuerza en su territorio, y provocó críticas ‌de las Naciones Unidas.

El Secretario General de la ONU, Antonio Guterres, dijo al programa Today de Radio 4 de la BBC que Estados Unidos estaba actuando con impunidad y que los principios fundacionales de las Naciones Unidas, incluida la igualdad de los Estados miembros, estaban ahora amenazados.

En su artículo del ‌18 de ‌enero, Lula escribió que el futuro de Venezuela, y de cualquier otro país, debe permanecer en manos de su pueblo.

"En más de 200 años de historia independiente, ésta es la primera vez que América del Sur sufre un ataque militar directo por parte de Estados ​Unidos, aunque las fuerzas estadounidenses ya intervinieron anteriormente en la región", afirmó.

"Es crucial que los líderes de las principales potencias comprendan que un mundo de hostilidad permanente no es viable. Por muy fuertes que sean esas potencias, no pueden confiar simplemente en el miedo y la coerción".

AMENAZA DE TRUMP POR GROENLANDIA CREA RIESGO PARA ALIADOS

La amenaza de Trump de usar la fuerza para hacerse con Groenlandia, un territorio autónomo ‍independiente danés, también ha abierto una brecha de seguridad con los aliados al otro lado del Atlántico.

Los bombardeos estadounidenses en Venezuela y la captura de Maduro también pondrán en jaque la influencia de China en América Latina y el Caribe, donde Xi ha prometido nuevas líneas de crédito y más inversiones en infraestructuras.

"China ​está dispuesta a seguir siendo un buen amigo y socio de los países de América Latina y el Caribe", dijo Xi a Lula.

Una asociación estratégica en 2024 para alinear ​la Iniciativa de la Franja y la Ruta de China con los planes de Brasil sobre agricultura, infraestructura y transición energética ejemplifica la solidaridad ⁠y la cooperación entre los países del Sur Global, dijo Xi.

China también busca ayudar a construir una comunidad China-América Latina con un futuro compartido, añadió.

