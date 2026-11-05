Formosa fortalece la protección ambiental de sus bosques y el desarrollo de las comunidades originarias

Con el objetivo de reducir la deforestación y mejorar las condiciones de vida de las comunidades originarias y familias productoras, Formosa aprobó el Plan de Cuenca Forestal Pozo del Tigre-Pirané. Así avanzará en la gestión sostenible de los bosques nativos.

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La iniciativa articulada desde el Ministerio de la Producción y Ambiente, junto a la Subsecretaría de Recursos Naturales del Ministerio de la Producción y Ambiente, fue ideada por la Asociación Civil Perla Formoseña y cuenta con el apoyo financiero internacional de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación de los bosques (REDD) junto a Fondo Verde del Clima, dos organismos dedicados a combatir el cambio climático a través de la protección de bosques nativos.

El plan apunta a la protección de los recursos naturales de manera integral entre varias regiones formoseñas tales como Pirané, El Colorado, Villa Dos Trece, Palo Santo, Comandante Fontana, Ibarreta, Subteniente Perín, Estanislao del Campo y Pozo del Tigre y nueve comunidades originarias de las tres etnias locales que habitan la cuenca forestal.

Una de las medidas impulsadas por el programa acompañaría financieramente a las familias productoras para que compren alambrados, boyeros eléctricos y armen sistemas de provisión de agua para trabajar la ganadería de la manera más cuidadosa posible. La idea es proteger el medioambiente sin descuidar la fuente de trabajo de los pequeños productores.

Por otra parte se incentiva el parate de la venta de madera en bruto, ya que el plan financiaría proyectos de artesanía y carpintería vinculados al quebracho y el algarrobo. El objetivo es que el proceso completo se haga en Formosa, es decir que el mueble o la artesanía se haría por completo en territorio provincial.

El plan también conecta a los productores de la cuenca con el Polo Científico y Tecnológico de Formosa debido a que las ramas muertas irían hacia la planta de biosiderurgia provincial, desde donde se produce con recursos vegetales.

En relación a las comunidades originarias, se ejecutarán proyectos vinculados a la recolección regulada de frutos del monte, como la algarroba para hacer harina, y la producción de artesanías, asegurando fuentes laborales para las familias.

Política ambiental en Formosa

La provincia de Formosa cuenta con legislación local vinculada a la protección del medioambiente, como por ejemplo la Ley de Política Ecológica y Ambiental N.º 1.060, la cual exige estudios previos de factibilidad ambiental y prohíbe las pruebas nucleares y el ingreso de residuos tóxicos.

Además, existe la Ley Ordenamiento Territorial N.º 1.660, que articula el crecimiento económico con la preservación de los recursos naturales. Por otra parte, también existen normas relacionadas a la gestión de residuos y cuidado de los recursos naturales y biológicos, como la que declara "Monumento Natural Provincial" a especies en peligro de extensión como el Yetapá de Collar.