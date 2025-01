Biden dicta indultos para proteger a Milley, Fauci y otros de las represalias de Trump

FOTO DE ARCHIVO. El entonces presidente de Estados Unidos, Joe Biden, pronuncia un discurso en el Museo Internacional Afroamericano de Charleston, Carolina del Sur, Estados Unidos

Joe Biden emitió el lunes indultos preventivos para personas a las que su sucesor como presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha señalado como objetivo de represalias, entre ellas la excongresista republicana Liz Cheney, Mark Milley, exjefe del Estado Mayor Conjunto, y Anthony Fauci, quien fue asesor médico jefe de la Casa Blanca.

El indulto abarca a todos los legisladores, incluida Cheney, que formaron parte del comité selecto del Congreso que investigó el asalto al Capitolio por parte de partidarios de Trump el 6 de enero de 2021, así como a los policías que testificaron ante él.

Trump, quien juró su cargo como presidente de EEUU el lunes, ha pedido repetidamente el procesamiento de a quienes percibe como sus enemigos tras su triunfo en las elecciones de noviembre.

Biden elogió a los funcionarios públicos como el "alma de nuestra democracia". Sin mencionar a Trump, expresó su alarma por el hecho de que algunos fueran objeto de amenazas e intimidación por hacer su trabajo.

"Estos servidores públicos han servido a nuestra nación con honor y distinción y no merecen ser objeto de persecuciones injustificadas y políticamente motivadas", dijo Biden en un comunicado.

Minutos antes de entregar el cargo a Trump, Biden también indultó a cinco miembros de su familia, diciendo que quería protegerlos de investigaciones motivadas políticamente.

Biden indultó a su hijo Hunter en diciembre, después de decir repetidamente que no lo haría. Hunter es un drogadicto en recuperación que se convirtió en objetivo de los republicanos y se declaró culpable de infracciones fiscales y fue condenado por cargos relacionados con armas de fuego.

En un comunicado, Biden también conmutó la cadena perpetua impuesta al activista indígena Leonard Peltier, encarcelado desde hace casi cinco décadas por el asesinato en 1975 de dos agentes del FBI.

La Constitución otorga al presidente amplios poderes para indultar delitos federales. Aunque los indultos suelen concederse a personas que han sido procesadas, pueden abarcar conductas que no hayan dado lugar a un proceso judicial.

"Es vergonzoso. ¡Muchos son culpables de CRÍMENES MAYORES! DJT", dijo Trump en un mensaje de texto a la reportera de NBC, Kristen Welker. Trump hizo el comentario antes de que Biden emitiera los indultos de última hora para los miembros de su familia.

En diciembre, Trump respaldó una petición para que el FBI investigara a Cheney por su papel al frente de la investigación del Congreso sobre el asalto al Capitolio perpetrado por sus partidarios el 6 de enero de 2021.

Cheney y el representante demócrata Bennie Thompson, vicepresidentes del comité, expresaron su gratitud a Biden por reconocer las amenazas y el acoso que ellos y sus familias han sufrido.

"Hoy hemos sido indultados no por violar la ley, sino por defenderla", dijeron en un comunicado.

Fauci chocó a menudo con Trump durante la pandemia del COVID-19 y los partidarios del republicano lo han seguido atacando.

Fauci dijo a Reuters que la Casa Blanca se había puesto en contacto sobre el tema hace un mes y que no había solicitado el indulto. "Aprecio que el presidente haya tendido la mano e intentado protegerme de acusaciones infundadas. (...) No he hecho nada malo y esto no es ninguna admisión de culpabilidad".

Milley, que fue el principal asesor militar de Trump entre 2019 y principios de 2021, dijo estar "profundamente agradecido" por el indulto de Biden en un comunicado.

La rivalidad de Trump con Milley era profunda.

Tras el 6 de enero, Milley llamó a Pekín para asegurar a China la estabilidad de Estados Unidos. Trump, en una publicación en las redes sociales, describió la comunicación como "un acto tan atroz que, en tiempos pasados, el castigo habría sido la MUERTE".

Algunos partidarios de Trump, viendo a Milley como desleal, exigieron que fuera llamado de nuevo al servicio activo y juzgado por traición.

Milley lanzó una crítica velada a Trump durante su discurso de jubilación en 2023, diciendo que las tropas estadounidenses prestan juramento a la Constitución y no a un "aspirante a dictador".

Con información de Reuters