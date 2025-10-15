Bessent presentará a Trump tres o cuatro candidatos a jefe de la Fed tras Acción de Gracias

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firma una orden ejecutiva en la Casa Blanca, en Washington.

15 oct (Reuters) -El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, dijo el miércoles que planea presentar tres o cuatro candidatos para dirigir la Reserva Federal al presidente Donald Trump para que los entreviste en algún momento después del Día de Acción de Gracias.

"Al final del día, él tomará los aportes como siempre lo hace de decenas, cientos de personas y luego tomará una decisión", dijo Bessent en un evento de CNBC durante las reuniones anuales del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial en Washington.

A la pregunta sobre si uno de los criterios para suceder al presidente de la Fed, Jerome Powell, es el deseo de bajar las tasas de interés, Bessent dijo: "Uno de los criterios es tener una mente abierta".

Trump ha criticado habitualmente a Powell y al banco central estadounidense por no bajar las tasas de interés a la velocidad y en la magnitud que él desea. El mandato de Powell al frente de la Fed finaliza en mayo.

Con información de Reuters