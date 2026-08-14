Banco Mundial anuncia desembolso de 200 millones dólares a Colombia para respuesta al terremoto

El Banco Mundial anunció el viernes que desembolsó ‌200 millones de ‌dólares a Colombia para su respuesta de emergencia ante el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió al país esta semana, dejando cientos de muertos, ​heridos y ⁠desaparecidos.

El organismo multilateral señaló que ‌trabaja con el ⁠gobierno colombiano y con ⁠socios de desarrollo, instituciones financieras y el sector privado para atender ⁠las necesidades inmediatas, mientras ​se establecen las bases ‌para la recuperación.

El ‌banco informó que también puso ⁠en marcha una Evaluación Rápida Global de Daños por Terremotos (GRADE, por su sigla ​en inglés) ‌para proporcionar al gobierno colombiano una evaluación temprana de los daños y las pérdidas económicas, y así ⁠ayudar a Bogotá a priorizar los esfuerzos de ayuda y reconstrucción.

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Según el banco, se están realizando esfuerzos para canalizar financiamiento hacia las comunidades y empresas afectadas, incluido ‌el apoyo a la salud pública, la vivienda y las pequeñas y medianas empresas.

El terremoto derribó edificios de apartamentos y dañó ‌viviendas, escuelas y hospitales en todo el oeste de Colombia.

Las autoridades ‌informaron el ⁠viernes que 285 personas murieron, 3.975 resultaron ​heridas y 354 continúan desaparecidas.

Con información de Reuters