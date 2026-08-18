Ataques israelíes alcanzan una base siria; enviado de EEUU muestra preocupación por escalada

Israel bombardeó el martes una base aérea en Siria, informaron los medios estatales sirios, en lo que parece ser su primer ataque contra instalaciones del Gobierno sirio desde marzo, lo que ‌ha suscitado críticas por parte de un ‌enviado estadounidense, que lo calificó de "escalada innecesaria".

La cadena estatal siria Ekhbariya, citando a una fuente militar, dijo que Israel llevó a cabo ocho ataques aéreos dirigidos contra la pista de aterrizaje y las instalaciones de almacenamiento de la base de Abu al-Duhur, mientras que otra fuente militar y un civil que vive cerca de la base afirmaron que no hubo víctimas. El ejército israelí se negó a hacer comentarios sobre los ataques, mientras que el Ministerio de Defensa sirio no respondió.

"Nos preocupa profundamente que los ataques aéreos israelíes confirmados contra ​la base aérea de Abu ⁠al-Duhur constituyan una escalada innecesaria que no contribuye a la estabilidad regional", dijo el embajador Tom Barrack, ‌enviado especial presidencial de Estados Unidos para Siria e Irak, en X.

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"Estados Unidos sigue creyendo ⁠que la moderación y el diálogo ofrecen la vía más ⁠constructiva. Animamos a todas las partes a dar prioridad al diálogo racional frente a nuevos incidentes militares", añadió.

La base, situada a unos 70 kilómetros de la frontera turca, lleva fuera de servicio como aeródromo militar desde 2013 ⁠y ha cambiado de manos en varias ocasiones durante los 14 años de guerra civil ​en Siria entre las fuerzas leales al expresidente Bashar al-Asad y las facciones ‌de la oposición.

Israel ha atacado repetidamente a las ‌fuerzas sirias desde que Asad fue derrocado en 2024, y mira con profundo recelo a los ⁠nuevos gobernantes del país debido a sus raíces islamistas milicianas, a pesar de los cordiales vínculos del presidente Ahmed al-Sharaa con Occidente.

Tras la caída de Asad, Israel se apoderó de territorio en el suroeste de Siria y atacó gran parte del armamento pesado y el equipamiento del ejército sirio. También ha lanzado ataques con ​el pretexto de ‌proteger a la minoría drusa de Siria, especialmente durante los enfrentamientos entre drusos y combatientes del Gobierno el año pasado.

Israel también bombardeaba regularmente Siria cuando Asad estaba en el poder, con el objetivo de hacer retroceder la influencia iraní en el país.

AUMENTAN TENSIONES

Los ataques se producen tras un recrudecimiento de la tensión de seguridad entre Israel y Turquía y una retórica ⁠cada vez más dura entre ambos países en relación con Siria.

Ankara ha acusado a Israel de intentar desestabilizar Siria y socavar su nuevo Gobierno. El ministro de Asuntos Exteriores, Hakan Fidan, dijo el 6 de agosto que Israel seguía amenazando la seguridad de Siria con sus repetidos ataques, y pidió que se ejerciera presión internacional sobre Israel para que respete la integridad territorial de Siria.

Turquía, que cuenta con el segundo ejército más grande de la OTAN y que recientemente ha firmado un pacto de defensa con Pakistán y Arabia Saudita similar al de la OTAN, se ‌ha convertido en uno de los principales aliados del presidente sirio Ahmed al-Sharaa. Ha estado entrenando al ejército sirio, ayudándole a reconstruir sus instituciones estatales y su infraestructura, y proporcionándole apoyo militar y diplomático.

El portavoz del Partido AK, en el poder en Turquía, Omer Celik, dijo que los ataques "demostraron una vez más que las políticas israelíes son el mayor enemigo de la paz y la tranquilidad para los pueblos de la región". "Toda la comunidad internacional ‌debe reaccionar ante esto de forma conjunta", escribió Celik en X.

No quedó claro de inmediato si Turquía había participado en la renovación de la base, pero Ankara ha afirmado que está ayudando a Damasco en todo el país.

El ministro ‌de Defensa israelí, Israel ⁠Katz, ha lanzado advertencias directas al presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, afirmando que Israel no permitiría medidas que reforzaran las capacidades militares de Siria de forma que pudieran suponer ​una amenaza para Israel.

El año pasado, Turquía e Israel establecieron una línea de comunicación para evitar cualquier incidente en Siria, donde ambos ejércitos están activos.

Con información de Reuters