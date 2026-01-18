Ataque masivo de drones rusos contra Ucrania deja dos muertos: Zelenski

Una persona se ilumina con una linterna en una zona residencial que se quedó sin calefacción en Kiev, Ucrania.

‍Dos personas murieron y decenas más resultaron heridas en un ataque masivo de drones ‍rusos contra Ucrania durante ⁠la noche, dijo el presidente Volodímir Zelenski el domingo, mientras los negociadores estadounidenses y ucranianos elaboran un plan de posguerra en la última ronda de conversaciones de paz.

Moscú ha intensificado una campaña invernal de ataques contra el sistema energético ucraniano, al tiempo que ha emprendido una ofensiva en el ‌campo de batalla, mientras Kiev se enfrenta ⁠a la presión de ⁠Estados Unidos para poner fin a una guerra que dura ya casi cuatro años.

Zelenski dijo que las ‍regiones de Sumy, Járkov, Dnipro, Zaporiyia, Jmelnitsky y Odesa fueron blanco de un ⁠ataque que incluyó más ‌de 200 aviones no tripulados. El ejército declaró que se habían registrado 30 ataques en 15 localidades.

Una persona murió en la segunda ciudad más grande, Járkov, dijo el alcalde Ihor Terekhov, ‌que ‌en los últimos días ha informado de importantes daños en las instalaciones energéticas locales como consecuencia de los ataques rusos.

No quedó claro de inmediato dónde pereció la segunda ​persona.

Las principales ciudades, incluida la capital, Kiev, se han enfrentado a apagones y cortes de calefacción debido a los ataques rusos contra una red eléctrica ya debilitada por la ola de frío, que ha dejado a los residentes luchando contra temperaturas de ‍hasta -16 grados centígrados.

Zelenski dijo en la víspera que ordenó acelerar en la medida de lo posible las importaciones de electricidad y de equipos eléctricos adicionales.

El último ataque ruso se produce mientras funcionarios estadounidenses y ​ucranianos se reúnen en Miami para discutir garantías de seguridad y un paquete de recuperación de posguerra. ​Washington ha presionado a Kiev para que acepte un marco de paz que luego presentará ⁠a Moscú, que se ha mostrado reacio a la presión diplomática y exige importantes concesiones ucranianas.

Con información de Reuters