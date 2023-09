Murió Horacio Osuna, uno de los fundadores del Invap

El químico Horacio Osuna, investigador de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) desde 1954, integrante del equipo fundador del INVAP en 1976 y uno de los protagonistas del desarrollo del enriquecimiento de uranio en Argentina, murió en Bariloche a los 91 años.

La empresa estatal rionegrina INVAP informó a través de sus cuentas en redes sociales que Osuna "tuvo un rol relevante en proyectos tecnológicos innovadores en el campo de la energía nuclear. Perteneció al Directorio de INVAP a partir de 1983 y fue su Presidente durante 6 años".

El investigador, nacido el 19 de agosto de 1932, "realizó una invalorable contribución para establecer relaciones estratégicas, apostando a nuestra materia gris, con el fin de propiciar la autonomía tecnológica del país. A su vez, fue un gestor e impulsor de varias exportaciones de alto valor agregado para Argentina".

"Sin dudas, una persona decisiva para afianzar este logro colectivo que hoy es INVAP.

Lo recordamos con gran afecto y entrañable cariño, y acompañamos a su familia en este triste momento. ¡Hasta siempre Horacio!", completaron desde Invap.

También lo despidió el senador nacional y gobernador electo de Río Negro, Alberto Weretilneck, quien destacó en la red X que el investigador "falleció hoy a los 91 años".

"Fue un visionario, un adelantado. Integrante del grupo fundador de @invapargentina, se retiró luego de más de 40 años como presidente emérito. Fue autor de proyectos tecnológicos de gran envergadura como la Planta de Enriquecimiento de Uranio", añadió.

Hoy despedimos a un gran profesional y mejor ser humano. La Ciencia y Tecnología Argentina pierde a uno de sus grandes protagonistas. Nos deja un legado enorme. Quiero enviarle un gran abrazo a sus familiares y amigos, a sus compañeros de INVAP", completó Weretilneck.

En septiembre de 2018, Osuna había recibido de parte del directorio de la empresa que ayudó a fundar la distinción de "Presidente Emérito".

Este químico, en la década del 60, se dedicaba a la investigación y el desarrollo de materiales nucleares estratégicos para la Comisión Nacional de Energía Atómica. "Empecé a trabajar en 1954 y tuve la suerte de trabajar con muy buena gente en la Comisión Nacional de Energía Atómica. Somos hijos de esa filosofía. Y acá en Invap se vuelve a repetir el tener buena gente para trabajar. Lo hace placentero y fácil para hacer las tareas", dijo Osuna en aquella cena de despedida de 2018.

Osuna no solo perteneció al grupo fundador, sino que además presidió el directorio de Invap entre 2011 y 2017. "Nos propusimos construir un país, dentro de las limitaciones que tenemos. Y creo que lo hemos logrado. Lo que no hay que perder es la humildad. No nos creamos Gardel. La humildad es una virtud", agregó Osuna, quien en octubre de 2017 había sido declarado "ciudadano ilustre" por la Legislatura de Río Negro.

La web de INVAP destaca "su visión estratégica política fue un rasgo fundamental para el desarrollo y el crecimiento de la empresa, cualidad que se vio traducida en una fluida relación con la provincia de Río Negro, el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Congreso Nacional".

"Su permanente actitud de interés por las temáticas que conciernen a INVAP y su disponibilidad total priorizando el futuro de la empresa, crearon en muchos casos las condiciones propicias para las relaciones comerciales con diversos países y la concreción de importantes contratos", pondera la misma nota.

Con información de Télam