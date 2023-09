Alerta amarilla por tormentas para Corrientes y Misiones

El Servicio Meteorológico Nacional emitió alertas amarillas por tormentas para todo el territorio de la provincia de Misiones y para las localidades correntinas de

General Alvear, Paso de los Libres, San Martín, Santo Tomé, Ituzaingó y San Miguel.

El área será afectada por tormentas aisladas, algunas localmente fuertes, y no se descarta que estén acompañadas por caída de granizo, ráfagas fuertes, intensa actividad eléctrica y abundante caída de agua en cortos períodos, indicó el organismo meteorológico.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

De acuerdo al SMN, se estiman valores de precipitación acumulada entre 40 y 60 milímetros, pudiendo ser superados de forma puntual.

El organismo recomendó a los habitantes de la zona bajo alerta que eviten actividades al aire libre, no saquen la basura y retiren objetos que impidan que el agua escurra; no se refugien cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse y, para minimizar el riesgo de ser alcanzados por un rayo, no permanezcan en playas, ríos, lagunas o piletas.

Con información de Télam