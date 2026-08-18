Arabia Saudita reanuda las cargas y ventas de petróleo desde el interior del estrecho de Ormuz

Por Florence Tan y Siyi ​Liu

SINGAPUR, 18 ago (Reuters) - Saudi Aramco reanudó la semana pasada las cargas de petróleo desde el interior del estrecho de Ormuz y tiene más petroleros a ‌la espera de cargar, mientras el ‌gigante energético estatal ofrece cargamentos de crudo pesado en el mercado al contado, según datos del sector naviero y fuentes comerciales.

El lunes, el mayor exportador mundial de petróleo ofreció a algunas refinerías asiáticas cargamentos de crudo Arab Medium y Arab Heavy para cargar este mes mediante transferencias de barco a barco frente a Fuyaira, en Emiratos Árabes Unidos.

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La empresa había suspendido las ventas durante semanas tras los ataques contra ​su flota de petroleros en ⁠el estrecho de Ormuz durante una escalada del conflicto entre Estados Unidos e ‌Irán el mes pasado.

La reanudación de las exportaciones sauditas podría ayudar ⁠a aliviar la escasez de crudos más pesados, ⁠que producen una mayor cantidad de fueloil residual, utilizable para abastecer de combustible a los buques o susceptible de un procesamiento adicional en las refinerías para obtener combustibles de ⁠mayor calidad, como gasolina y diésel.

Tres superpetroleros —Malaysia Prosperity, Algeria Prosperity y Singapore ​Prosperity— cargaron dos millones de barriles de crudo cada uno ‌en las terminales de Juaymah y Ras ‌Tanura entre el 12 y el 16 de agosto.

Los datos de las ⁠firmas de seguimiento de buques Vortexa y Kpler mostraron que habían transcurrido tres semanas desde la última carga en esos puertos. No estaba claro de inmediato qué tipos de crudo transportaban los petroleros.

Saudi Aramco declinó hacer comentarios. Sinokor, propietaria de los petroleros, ​no respondió a ‌una solicitud de comentarios.

Otros seis superpetroleros podrían cargar petróleo saudita desde el interior del estrecho a finales de este mes, según datos provisionales de Kpler.

Los operadores dijeron que Saudi Aramco podría utilizar petroleros sauditas para transitar por Ormuz, además de los buques de Sinokor.

Siete superpetroleros propiedad de Bahri, ⁠operador con sede en Arabia Saudita, permanecían frente a Emiratos Árabes Unidos y Omán, mientras que otros dos se dirigían a Fuyaira, según mostraron el martes datos marítimos de LSEG.

EXPORTACIONES DESDE SIDI KERIR

Sin embargo, las exportaciones sauditas de petróleo siguen limitadas, ya que el productor afronta un bloqueo de los hutíes yemeníes en el mar Rojo, adonde Aramco había desviado anteriormente sus exportaciones a través del puerto de Yanbu durante la guerra en Irán.

Como alternativa, ‌el productor ha ofrecido cargamentos adicionales de crudo para su carga en el puerto mediterráneo egipcio de Sidi Kerir, pero el volumen representa apenas una fracción de los 4 millones de barriles diarios que se exportaban desde Yanbu antes del bloqueo, mientras que los mayores costos de transporte marítimo y los trayectos más largos desincentivan las compras.

Se prevé ‌que este mes se carguen en el puerto de Sidi Kerir con destino a Asia unos 670.000 barriles diarios de crudo de Oriente Medio, frente a un volumen nulo en los ‌tres meses anteriores, según ⁠datos de Kpler.

"Esto demuestra que la oferta desde Sidi Kerir para Asia probablemente no está funcionando, ya que sus clientes asiáticos —al menos ​los chinos— no están conformes con los largos trayectos y los elevados costos de flete", dijo Emma Li, analista del mercado chino de Vortexa.

Con información de Reuters