Tras el anuncio de Quintela, más de 6 mil clientes refinanciaron sus deudas en Banco Rioja

Más de 6.000 personas ya reordenaron sus deudas gracias a las medidas impulsadas por el Gobierno provincial a través de Banco Rioja. La iniciativa, vigente desde el 31 de agosto, contempla una reducción de 20 puntos porcentuales en las tasas de interés de los préstamos.

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Según el vicepresidente de Banco Rioja, Marcelo Becerra, a la cifra mencionada se suman otras 600 personas que aprovechando la baja de las tasas, sacaron nuevos créditos, según Medios Rioja. Desde la entidad financiera estiman que el beneficio alcanzará a más de 22.000 personas a medida que avance la atención presencial.

Facilidades para aliviar deudas

En el marco del plan impulsado por Ricardo Quintela para aliviar el bolsillo de empleados públicos y clientes en general, el Banco Rioja llevó la tasa de interés general de sus créditos del 76% al 56%. Becerra, en diálogo con medios locales, detalló que quienes opten por plazos a 12 meses pueden acceder a un interés inferior al 54%. También adelantó que evalúan nuevos recortes para equiparar la oferta del Banco Nación.

La medida está diseñada tanto para quienes mantienen sus cuotas al día como para aquellos con atrasos registrados. De hecho, unas 40 personas con morosidad superior a los 90 días ya refinanciaron bajo estas nuevas condiciones según informaron desde la entidad financiera.

La reformulación de cada crédito está sujeta a trayectoria de cada cliente, la capacidad de pago y el nivel de endeudamiento general del solicitante. En el caso de los trabajadores provinciales, se respeta estrictamente el tope de afectación del 30% del salario neto, descontando mutuales, seguros u otros compromisos previos.

Quintela endurece la pelea contra la usura

Tras la emergencia crediticia decretada por el gobierno provincial en agosto, La Rioja también avanza contra el crédito informal. En declaraciones a la prensa nacional, el gobernador Quintela reveló que fueron detenidos 10 prestamistas ilegales que amenazaban a sus deudores, en un contexto donde cerca del 40% de la población riojana atraviesa problemas de endeudamiento.

El mandatario también profundizó en los mecanismos abusivos empleados por los prestamistas ilegales, señalando que solían hacer firmar documentos en blanco o retener tanto vehículos como escrituras de propiedades a modo de garantía. Posteriormente, esas firmas e instrumentos eran utilizados para reclamar por vía judicial montos que resultaban imposibles de saldar para los deudores.

Quintela además destacó el accionar de la División de Delitos Económicos de la Policía y de la Justicia, tras un operativo realizado a comienzos de septiembre en el que se secuestraron cerca de 170 millones de pesos y más de 100 tarjetas de débito.