Más allá del juego: 1win apoyó a 35.000 familias a través de cuatro iniciativas de ayuda en América Latina

En un año marcado por la Copa Mundial de la FIFA, el deporte volvió a demostrar su extraordinaria capacidad para reunir a millones de personas en torno a una pasión compartida. Pero, más allá de la cancha, las comunidades de América Latina enfrentaron simultáneamente una serie de emergencias provocadas por terremotos y fenómenos meteorológicos extremos.

1win decidió no perder de vista lo que estaba sucediendo más allá del juego. A través de su brazo solidario, 1win Charity, la organización llevó adelante cuatro importantes iniciativas de ayuda humanitaria a lo largo del año en Venezuela, Colombia y Chile, brindando asistencia concreta y directa a las comunidades afectadas por desastres naturales.

En conjunto, estas iniciativas apoyaron a 35.000 familias en toda América Latina, con más de 100.000 dólares invertidos en acciones de emergencia y recuperación. Desde suministros esenciales, embarcaciones y agua potable hasta medicamentos, equipos de emergencia, herramientas y trabajo directo en terreno, 1win Charity trabajó junto a organizaciones locales, instituciones públicas y aliados comunitarios para responder a las necesidades urgentes allí donde más se necesitaba apoyo.

Colombia: una respuesta inmediata tras el terremoto

La acción más reciente de 1win Charity en la región tuvo lugar en Colombia, apenas unos días después de que un terremoto de magnitud 7,4 sacudiera la zona occidental del país el 10 de agosto.

El terremoto, cuyo epicentro se localizó en San José del Palmar, Chocó, desencadenó una emergencia a gran escala, con impactos particularmente graves en ciudades como Cali y Pereira. Según el último informe oficial, al 21 de agosto, la tragedia había dejado 319 víctimas fatales, 260 personas desaparecidas y 4.506 heridos, además de afectar a más de 153.000 familias.

En respuesta, 1win Charity brindó asistencia directa a casi 2.000 personas afectadas por el desastre. La operación incluyó agua potable, kits de alimentos para familias, comidas listas para consumir, kits de higiene, mantas de emergencia, colchonetas, bebidas de rehidratación y botiquines básicos de primeros auxilios, así como artículos de cuidado para adultos mayores, linternas, baterías, ropa, mascarillas, guantes y bolsas para la distribución de ayuda.

La iniciativa también reunió a figuras de los ecosistemas deportivo y digital, en línea con la estrategia de la marca de conectar entretenimiento, deporte y acción social. Entre ellas estuvo la jugadora VIP de 1win, Valentina Gómez, quien visitó personalmente las zonas afectadas para acompañar a las comunidades impactadas. Asimismo, el influencer colombiano Yeferson Cossio participó en una iniciativa paralela.

Venezuela: asistencia para más de 8.000 familias

Otra de las grandes operaciones de ayuda del año tuvo lugar en Venezuela, tras los terremotos registrados el 24 de junio. Allí, 1win Charity brindó asistencia a más de 8.000 familias en distintas comunidades afectadas.

La operación incluyó agua, alimentos para bebés, arroz, harina de maíz, pasta, lentejas, atún enlatado, leche y aceite de cocina, además de pañales, jabón, alcohol en gel, mascarillas y otros productos de higiene. La organización también distribuyó medicamentos para enfermedades crónicas, antibióticos, analgésicos, antiinflamatorios, vitaminas, soluciones intravenosas y otros insumos médicos como gasas, guantes y vendas.

La ayuda fue coordinada junto a organizaciones locales, voluntarios, instituciones de salud y líderes comunitarios, y distribuida a través de distintos puntos, entre ellos el Instituto de Medicina Tropical de la Universidad Central de Venezuela (UCV), la Escuela Hilda Vásquez de Caraballeda, el centro de acopio del Colegio Santo Tomás de Aquino en Chacao, la Escuela San Antonio de Padua en Tanaguarena y el programa Cocinando Por Venezuela, entre otros centros de asistencia en Caracas y La Guaira.

Chile: acompañando a las comunidades frente a los fenómenos meteorológicos extremos

Desde mediados de julio de 2026, Chile ha atravesado uno de los episodios meteorológicos más intensos de los últimos años. Una sucesión de eventos climáticos provocaron lluvias extremas, fuertes vientos y marejadas que afectaron una extensa zona del país, desde la Región de Atacama hasta Los Lagos.

En este contexto, 1win Charity puso en marcha una nueva iniciativa junto a voluntarios y equipos de bomberos y rescate, combinando la donación de embarcaciones de rescate, suministros para las tareas de limpieza y trabajo directo en terreno. Un grupo de voluntarios de 1win viajó a Quillón y Bulnes, en la Región de Ñuble, donde se sumó a las familias afectadas en las tareas de limpieza y remoción de escombros.

La operación también incluyó donaciones de agua potable, cocinillas a gas, botas de goma, carretillas, palas de trabajo, guantes, cortavientos, pantalones de trabajo y alimento para mascotas. Más allá de la entrega de recursos, la iniciativa buscó mantener una presencia activa en el terreno, trabajando codo a codo con las comunidades y los equipos de respuesta ante emergencias.

Esta acción no fue un esfuerzo aislado. A comienzos de 2026, las regiones del Biobío y Ñuble ya habían enfrentado devastadores incendios forestales que arrasaron más de 34.000 hectáreas, el 92 % de ellas en Biobío. En ese momento, 1win Charity unió fuerzas con el boxeador profesional y embajador de la marca en Chile, Andrés Campos, así como con la Selección Chilena de Creadores de Contenido, para apoyar a las comunidades y equipos de rescate en los barrios más afectados por los incendios. La iniciativa permitió donar 5.000 litros de agua potable y 300 kits de emergencia que contenían paracetamol, gotas para los ojos, protector solar, solución salina, gasas y crema para quemaduras.

En conjunto, estas dos iniciativas brindaron apoyo a 20.000 familias en las regiones afectadas, reforzando el compromiso de 1win Charity de estar junto a las comunidades.

Más allá del entretenimiento y el deporte: un compromiso de largo plazo con América Latina

Las cuatro iniciativas llevadas adelante por 1win Charity en la región reflejan una relación más amplia y de largo plazo con América Latina. Una relación que va más allá del deporte y el entretenimiento. Si bien los grandes momentos deportivos pueden unir a las personas, el compromiso de 1win no se limita a los momentos en los que el mundo está mirando. También se trata de estar presente cuando las comunidades más necesitan apoyo.

Desde los terremotos que afectaron a comunidades en Venezuela y Colombia hasta los fenómenos meteorológicos extremos en Chile, cada respuesta fue diseñada en función de las necesidades locales y desarrollada junto a organizaciones solidarias, instituciones públicas, líderes comunitarios, voluntarios y figuras públicas. Agua potable, alimentos, medicamentos, embarcaciones, kits de emergencia, herramientas, equipamiento y trabajo voluntario en terreno formaron parte de un esfuerzo colectivo para brindar un apoyo significativo a quienes se encontraban en la primera línea de la emergencia.

Estas cuatro iniciativas son muestra de un enfoque consistente: escuchar a las comunidades locales, trabajar con aliados de confianza y actuar allí donde la ayuda puede generar una diferencia tangible. Para 1win, construir una relación con América Latina significa mucho más que estar presente en los grandes momentos deportivos. A través de 1win Charity, la compañía busca ser un aliado comprometido con la región: presente no solo cuando el deporte une a las personas, sino también cuando la solidaridad es más necesaria.

Sobre 1win Charity

1win Charity es la iniciativa filantrópica de 1win, dedicada a impulsar la sostenibilidad, el desarrollo comunitario y la asistencia humanitaria. Guiada por su misión, “We Care. We Share”, la organización apoya a comunidades vulnerables de todo el mundo a través de programas centrados en la ayuda de emergencia, la salud, la educación y el desarrollo sostenible. Trabajando en alianza con organizaciones sin fines de lucro, instituciones locales y líderes comunitarios, 1win Charity desarrolla iniciativas orientadas a generar un impacto social duradero.