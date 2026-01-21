A contramano de Nación: el Gobierno de Formosa entregó módulos alimentarios a más de 400 familias

Este martes, el Gobierno de Formosa llevó adelante una nueva jornada de entrega de módulos alimentarios en la ciudad de Clorinda, alcanzando a más de 400 familias del barrio Toba. El operativo se realizó en el marco del Programa Alimentario Provincial para Comunidades Aborígenes, una política pública que la provincia sostiene con recursos propios tras el desfinanciamiento total dispuesto por el Gobierno nacional.

La actividad contó con la participación de equipos del Ministerio de la Comunidad, el titular del Instituto de Comunidades Aborígenes (ICA), Catalino Sosa; los diputados provinciales Alejandro Navas y Pablo Sosa; y el coordinador de Asuntos Originarios de Clorinda, Junior Aranda, quienes acompañaron a las familias beneficiarias durante la jornada.

En ese contexto, Catalino Sosa destacó la continuidad del programa en todo el territorio formoseño, aun en un escenario nacional adverso. “Este trabajo se viene realizando de manera sostenida en toda la provincia. Mientras en otras jurisdicciones se interrumpen las asistencias, en Formosa hay un Estado presente que sigue acompañando a las comunidades con este plan alimentario tan importante”, señaló en comunicación con la Agencia de Noticias Formosa (Agenfor).

El funcionario recordó que el programa fue eliminado por la actual gestión nacional y subrayó que, frente a esa decisión, el gobernador Gildo Insfrán resolvió sostener la política con fondos del Tesoro Provincial. “Tenemos un Gobierno que no mira el calendario ni el contexto, y que sigue asistiendo a nuestras comunidades. Eso se vive con mucha alegría y orgullo”, expresó diputado provincial.

Por su parte, Junior Aranda precisó que en esta oportunidad se beneficiaron 411 familias del barrio Toba y remarcó que se trató de la primera entrega del año. “Es una manera concreta de paliar el ajuste nacional. Es una demostración de que, para Formosa, la justicia social está por encima del ajuste económico”, afirmó el coordinador.

Aranda explicó además que la asistencia se realiza de forma bimestral y dentro de los plazos establecidos, lo que genera previsibilidad y tranquilidad en la comunidad. También resaltó que, aun durante el receso escolar, el jardín y la escuela del barrio continúan garantizando el plato de comida diario.

Finalmente, Andrés Caballero, integrante de la comunidad, expresó su agradecimiento por la entrega y valoró el acompañamiento provincial. “El Gobierno nacional cortó todo, pero Formosa sigue sosteniendo la caja alimentaria. Para nosotros es muy importante, porque la comunidad crece y las necesidades están”, concluyó.

La jornada volvió a poner en evidencia el rol activo del Estado provincial en el acompañamiento a las comunidades originarias, garantizando derechos básicos y sosteniendo políticas de inclusión en un contexto económico complejo.