La Rioja: impulsan un proyecto de ley para asistir al sector olivícola ante la crisis derivada por el ajuste nacional

El ajuste nacional y las medidas económicas impulsadas por el gobierno de Javier Milei siguen generando un impacto negativo en la provincia. Esta vez, se trata del preocupante panorama en el sector olivícola en La Rioja. Frente a esta situación, diputados provinciales del bloque oficialista impulsaron un proyecto de ley para declarar la emergencia comercial y económica de la actividad.

{{{htmlAmp}}}

En diálogo con medios locales, el diputado Julio Reinoso anticipó que la iniciativa se presentaría la primera semana de noviembre en la Legislatura y responde a que referentes del sector advierten que están en riesgo 3.000 puestos de trabajo.

Según explicó el legislador del bloque oficialista, la iniciativa surge tras una nota enviada por el presidente de la Cámara Olivícola de La Rioja a él y a otros dos diputados del bloque. En el documento, se expone la delicada situación que atraviesan las empresas del sector. “Ellos advierten una caída en las ventas y problemas financieros. Las empresas están en un serio problema”, sostuvo Reinoso, quien detalló que solo en Arauco corren riesgo entre 800 y 1.000 puestos de trabajo.

Propuesta para reactivar al sector

Con este panorama, la propuesta legislativa pretende otorgar al Ejecutivo herramientas financieras y económicas que brinden un alivio directo al sector privado. En este sentido, Reinoso puntualizó que la intención es sumar al esquema de auxilio a la distribuidora de energía EDELaR y a la entidad de recaudación fiscal (DGIP). De este modo, se buscará articular reducciones o prórrogas tanto en las tarifas eléctricas como en las cargas impositivas que afrontan las compañías.

El proyecto, actualmente en fase de borrador, busca encauzar asistencia estatal a una industria estratégica para la economía local. De concretarse su ingreso a la Cámara durante noviembre, se pondrán en discusión el alcance real del paquete de ayuda y la capacidad presupuestaria del Gobierno provincial para resguardar el empleo en la región.

Las medidas de Quintela

Para amortiguar los golpes de la crisis desatada por el Gobierno nacional, el gobernador Ricardo Quintela viene impulsando medidas. Una de las ellas se profundizó en febrero, cuando desde la Provincia anunciaron la puesta en marcha de créditos a tasa cero destinados a pequeños y medianos productores olivícolas para financiar el levantamiento de la cosecha 2026.

Meses más tarde, en mayo, Quintela encabezó el acto por el 85° Día Nacional de la Olivicultura en la localidad riojana de Aimogasta y desde allí defendió el rol del Estado en el acompañamiento a las economías regionales. Durante su discurso, cuestionó las políticas económicas nacionales y reclamó una mirada “profundamente federal” para sostener la producción y el empleo en el interior del país.

“Hablar de olivicultura no es solamente hablar de una actividad económica, es hablar de generaciones enteras que hicieron del esfuerzo, el trabajo y la perseverancia, una forma y un estilo de vida. Es hablar de nuestras fincas, fábricas, nuestros trabajadores rurales quienes todos los días sostienen una producción orgullo para la provincia y nuestro país”, expresó el gobernador.