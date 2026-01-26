Los países europeos refuerzan su compromiso eólico con 100 GW

FOTO DE ARCHIVO. La estación terrestre de TenneT y las turbinas eólicas en de Maasvlakte en Rotterdam, Países Bajos

‍Reino Unido, Alemania, Dinamarca y otros países europeos firmarán un pacto de energía limpia en una ‍cumbre en Hamburgo ⁠el lunes, comprometiéndose a entregar 100 gigavatios (GW) de energía eólica marina a través de proyectos conjuntos a gran escala, dijo el Gobierno británico.

El acuerdo llega días después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, intensificara sus críticas a la energía verde, y señala que los Gobiernos de Europa occidental y septentrional siguen ‌apostando por la energía eólica como ⁠forma de impulsar la seguridad ⁠energética de la región.

"Estamos defendiendo nuestro interés nacional impulsando las energías limpias, que pueden sacar a Reino Unido ‍de la montaña rusa de los combustibles fósiles y darnos soberanía energética y abundancia", ⁠dijo el ministro británico de ‌Energía, Ed Miliband, en un comunicado.

Los países del mar del Norte acordaron en 2023 un objetivo más amplio de 300 GW de capacidad eólica marina para 2050. Esto se produjo tras la ‌invasión rusa ‌de Ucrania, que agudizó el temor sobre la dependencia europea del gas ruso.

El acuerdo del lunes, del que Reuters informó la semana pasada, será firmado en la Cumbre del mar ​del Norte por Reino Unido, Bélgica, Dinamarca, Francia, Alemania, Islandia, Irlanda, Luxemburgo, Países Bajos y Noruega.

"Al planificar juntos la expansión, las redes y la industria y aplicarlas a través de las fronteras, estamos creando energía limpia y asequible, reforzando nuestra base industrial y aumentando la ‍soberanía estratégica de Europa", dijo la ministra alemana de Economía, Katherina Reiche.

Reino Unido dijo que también firmaría otros acuerdos con grupos más pequeños de naciones asistentes para promover un desarrollo más eficiente de proyectos transfronterizos, e ​infraestructuras para crear parques eólicos en el mar conectados directamente a más de un país.

Anteriormente, en enero, Reino Unido ​se aseguró una cantidad récord de capacidad eólica marina en su última subasta de energía, en ⁠la que se adjudicaron contratos a proyectos con una capacidad total de 8,4 GW.

Con información de Reuters