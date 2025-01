Milei anticipó más ajuste para el 2025 y crece la preocupación en Formosa: "Es incalculable lo que puede suceder"

Tras un 2025 marcado por dificultades económicas y sociales en el primer año de la presidencia de Javier Milei, el subsecretario de Trabajo de Formosa, doctor Julio Valdez, expresó su preocupación por las medidas implementadas por el Gobierno nacional: "La variable de ajuste es el trabajador".

En declaraciones con la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR), Valdez lamentó el impacto negativo que estas decisiones tuvieron sobre la ciudadanía y anticipando un panorama complejo para el 2025. Según explicó el funcionario, las políticas implementadas por la actual administración libertaria están orientadas a "promover despidos", como parte de una estrategia de ajuste fiscal.

"Van a continuar independientemente de que se contrate o no, ya que la variable de ajuste es el trabajador", remarcó el funcionario y advirtió: Para este Gobierno, las personas no son seres humanos, son números, no es una persona, es un costo".

El Gobierno de Milei

"Es incalculable lo que puede llegar a suceder con las medidas que está tomando", remarcó Valdez y enfatizó que "en algún momento va a colapsar este sistema porque la gente ya no va a aguantar más”.

En esa línea, el subsecretario de Trabajo concluyó: "Supuestamente la inflación baja, pero todo sigue aumentando: el costo de los servicios, los alimentos. Entonces, obviamente, que en algún momento va a colapsar".

Coparticipación: cuáles fueron las provincias que más afectadas

El Observatorio de políticas públicas Formosa, Politiké, presentó un análisis sobre los recursos económicos, la situación laboral y productiva, y las decisiones políticas que impactaron a diversas provincias durante 2024. Basándose en datos del presupuesto nacional y estimaciones del INDEC, destacaron importantes desigualdades en la distribución de recursos, el empleo registrado, la producción industrial y los efectos de decisiones legislativas clave.

Según el informe, Formosa se ubicó como una de las provincias que menos recursos recibió por habitante hasta el 27 de diciembre, quedando por encima de Entre Ríos y por debajo de Chaco. En contraste, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) encabezó la lista como la jurisdicción que más recursos percibió, evidenciando una marcada asimetría con las provincias del interior.

El empleo registrado en el sector de la construcción cayó drásticamente durante octubre de 2024, con una disminución nacional del 17,3% en comparación con el mismo mes de 2023, lo que significó la pérdida de 65.169 puestos de trabajo. Las regiones más afectadas fueron el NEA (-36,8%) y Cuyo (-28%). Asimismo, el número de empresas constructoras cayó un 8,9% en noviembre respecto al año anterior, reflejando el impacto de la recesión económica.

La producción industrial manufacturera también mostró signos de deterioro. En noviembre de 2024, el índice correspondiente del INDEC registró una caída interanual del 1,7%. Los sectores más afectados incluyeron minerales no metálicos y metálicas básicas (-12,6%), madera, papel y edición (-7,6%), textiles y calzado (-6,7%), y productos químicos y plásticos (-4,5%).