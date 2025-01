Este viernes, Graciela Parola, diputada nacional de Unión por la Patria (UP) por la provincia de Formosa, calificó de "vergonzoso" el accionar del Gobierno nacional con respecto al proyecto presupuestario para el 2025, y destacó que la provincia es un ejemplo de cómo se gobierna con una firme presencia estatal. "Formosa sobresale en el país por demostrar cómo se logra ese déficit cero, inclusive con superávit desde hace 23 años, pero con el pueblo adentro y una presencia fuerte del Estado para acompañar a los que más necesitan", manifestó la legisladora.

Parola se mostró particularmente alarmada por el comportamiento del Gobierno nacional en relación al Presupuesto 2025, luego de que hiciera caer las sesiones parlamentarias y trabara las negociaciones con los gobernadores; lo cual, finalmente, derivó en la prórroga del presupuesto de 2023 para seguir ejecutando las partidas de manera discrecional.

"Las intenciones que tuvo siempre el Gobierno nacional fueron no contar con presupuesto, porque lo que presentaron fue un mamarracho, justamente con intenciones de que no se apruebe. Lograron su objetivo un poco a la fuerza, un poco presionando a los bloques que se dicen dialoguistas dentro de la Cámara", repudió la diputada nacional.

Consultada sobre el panorama para este año que recién comienza, Parola advirtió: "Si seguimos por este camino a nivel nacional, va a ser muy difícil, porque esta crisis se va a profundizar. Si nos remontamos a una historia no muy lejana, realmente las similitudes son contundentes", advirtió la legisladora, haciendo alusión a los años de presidencia de Mauricio Macri.

Sin embargo, Parola recalcó que el gobernador Gildo Insfrán hará frente a las dificultades, tratando de que las medidas nacionales no impacten de manera tan negativa en el pueblo formoseño, y se comprometió a acompañar desde su banca en el Congreso las políticas del primer mandatario formoseño. "Al lado de nuestro gobernador, vamos a poder hacer frente a cualquier tipo de crisis", concluyó la legisladora.

Un 2025 con recortes y posibles privatizaciones

La semana pasada, la diputada justicialista de Formosa, Cristina Mirassou, advirtió sobre el riesgo de que muchos organismos estatales sean reducidos o incluso eliminados por completo durante el 2025. Esta conclusión surgió luego de que el presidente Javier Milei publicara un mensaje de inicio de año, anunciando la profundización de la "motosierra" y de su modelo de ajuste.

"No tenemos presupuesto porque no quisieron presentarlo, así que vamos a estar con el que venimos atrasados de 2023. Además, ya se dijo que lo único que se van a pagar son los intereses de la deuda", remarcó Mirassou. Por otra parte, la legisladora aseguró que el Gobierno nacional quiere achicar el gasto a costa de la salud y de la educación pública. "Otra vez están hablando de cerrar el Hospital Nacional de Salud Mental ‘Laura Bonaparte’ y tenemos noticias del Garrahan, donde ya hubo deserción de 60 profesionales muy calificados porque, justamente, la forma de provocar el achique es que no les actualizan los sueldos como corresponde, las guardias ni los insumos para trabajar", lamentó la funcionaria.

Para finalizar, Mirassou denunció: "Tenemos conocimiento de derivaciones que se han hecho y que les dan turno para una cirugía recién para dentro de un año a los niños. Esa es la estrategia que se usó todo el año pasado para decir que no son eficientes estas organizaciones; entonces se plantean auditarlas porque, supuestamente, no producen".