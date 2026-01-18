Con la vendimia en puerta, la vitivinicultura riojana advirtió por una crisis sin apoyo nacional

Productores, bodegueros y representantes gremiales del sector vitivinícola de La Rioja plantearon al Gobierno provincial la crítica situación que atraviesa la actividad, marcada por el deterioro económico acumulado y el retiro del acompañamiento del Estado nacional a las economías regionales. El encuentro se realizó a pocos días del inicio de la vendimia y estuvo atravesado por la preocupación creciente en torno a la producción, el empleo y la sostenibilidad del sector.

La reunión fue solicitada con carácter de urgencia por las propias entidades vitivinícolas, que coincidieron en señalar que la crisis se profundizó de manera sostenida en los últimos años. “El 2024 fue un año complicado y el 2025 lo fue aún más; la situación no se detuvo y viene en escalada”, advirtieron los referentes durante la reunión, al remarcar que la recesión económica, la caída del consumo interno y la ausencia de políticas específicas por parte del Gobierno nacional impactan de lleno en la vitivinicultura.

Del encuentro participaron Mario González, presidente de la Cámara Riojana de Productores Agropecuarios (CARPA); autoridades de la Cámara de Bodegueros de La Rioja, encabezadas por su presidente Javier Colobatti; representantes del Consejo de Enólogos de la provincia, Jorge Ruiti y César Taquía; y dirigentes del Sindicato de Obreros y Empleados Vitivinícolas (SOEVA), junto a otros referentes del sector productivo.

Uno de los ejes centrales del planteo estuvo vinculado a la necesidad de reactivar el fondo rotatorio de vendimia, una herramienta financiera clave para afrontar la cosecha. González explicó que la cercanía del inicio de la vendimia vuelve urgente el acceso a financiamiento. “Nuestro producto es perecedero: cuando llega el momento hay que cosecharlo, no se puede esperar”, señaló. En ese sentido, recordó que el fondo rotatorio funcionó durante años sin inconvenientes. “Fue un crédito que siempre se devolvió en un 100% a la Provincia, pero hace dos años que no se pone en marcha. En este tercer año de pausa estamos buscando la forma de reactivarlo”, explicó.

A la urgencia financiera se suma un escenario global complejo para la vitivinicultura. Los productores señalaron una caída sostenida del consumo de vinos a nivel mundial y cambios en los hábitos de los consumidores, especialmente entre los jóvenes. “Eso obliga a adaptarse, diversificar y reconvertirse, pero esos procesos llevan tiempo. Mientras tanto, la recesión económica del país golpea de lleno al consumo interno y a la situación financiera de bodegas y productores”, advirtió González.

Además, se expusieron problemas estructurales que profundizan la crisis del sector, como los altos costos logísticos, la elevada carga impositiva y la pérdida de competitividad frente a otros países productores. “Competimos en desventaja y, si no empezamos a resolver estas cuestiones, la situación del sector se va a agravar”, alertaron los representantes.

Por parte del Gobierno provincial, el secretario general de la Gobernación, Ricardo Herrera, recibió a los productores y gremios en nombre del gobernador Ricardo Quintela. Durante el encuentro escuchó los planteos y expresó la voluntad de abrir una instancia de diálogo y trabajo conjunto. Según se informó, el objetivo es avanzar tanto en soluciones inmediatas para la próxima vendimia como en la construcción de estrategias de mediano y largo plazo que permitan acompañar y fortalecer a la vitivinicultura riojana, con la participación de otros actores clave, entre ellos el sistema financiero provincial.