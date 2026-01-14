La nueva terminal del Aeropuerto El Pucú ya está operativa y posiciona a Formosa a nivel internacional

En una jornada histórica para la conectividad y el desarrollo de la provincia, este miércoles 14 de enero comenzó a operar oficialmente la nueva Terminal de Pasajeros del Aeropuerto Internacional “El Pucú” de Formosa. La puesta en funcionamiento de esta primera etapa concreta el compromiso asumido por el gobernador Gildo Insfrán el 27 de abril de 2023, cuando anunció la modernización integral del complejo aeroportuario.

La nueva terminal representa un salto cualitativo en infraestructura, servicios y capacidad operativa. Entre las principales innovaciones se destacan el embarque y desembarque a través de pasarela telescópica, la incorporación de nuevos puestos de atención al pasajero y la automatización del sistema de tratamiento de equipajes, mejoras que elevan los estándares de seguridad, confort y eficiencia del aeropuerto.

El vicegobernador Eber Solís encabezó una recorrida por las flamantes instalaciones y puso en valor el impacto estratégico de la obra para la provincia. En declaraciones a la Agencia de Noticias Formosa (Agenfor), expresó su satisfacción por “los estándares alcanzados” y señaló que durante la visita se pudo observar “cómo funciona la seguridad y la comodidad de los pasajeros, tanto para quienes llegan como para quienes parten desde Formosa”.

Solís remarcó que el diseño del edificio y la tecnología incorporada responden a las exigencias actuales del transporte aéreo, priorizando la seguridad y la experiencia de los usuarios. “Fundamentalmente se busca la tranquilidad y la comodidad de los pasajeros, para que puedan disfrutar de este nuevo espacio”, afirmó.

Asimismo, destacó que se trata de un aeropuerto internacional con proyección de crecimiento. “Si Dios permite, después de que se culminen las diferentes etapas, se va a poder ampliar la capacidad de vuelos”, sostuvo, al tiempo que subrayó el rol estratégico de Formosa en el mapa regional.

En ese sentido, indicó que la nueva terminal “significa un punto de partida y de llegada a distintos destinos de la región”, y afirmó que posiciona a la provincia “a la altura de su potencial turístico, del comercio regional y del intercambio internacional”. Finalmente, resaltó que muchos ciudadanos de la República del Paraguay utilizan el aeropuerto para viajar, visitar Formosa o desarrollar emprendimientos, lo que refuerza el perfil integrador del proyecto dentro del Modelo Formoseño.

La puesta en marcha de la nueva terminal es el resultado de un proceso iniciado años atrás. En septiembre de 2021, el Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA) había confirmado la reanudación de las obras de ampliación y remodelación, con una inversión prevista superior a los 993 millones de pesos, calculados a valores de junio de ese año. El proyecto contemplaba además la generación de más de 40 puestos de trabajo directos durante al menos 19 meses.

En aquel momento, el aeropuerto de Formosa registraba más de 105.000 pasajeros anuales, una cifra que anticipaba la necesidad de ampliar y modernizar la infraestructura. Actualmente, la actividad aeroportuaria genera alrededor de 200 puestos de trabajo directos, unos 235 indirectos y más de 700 empleos vinculados al sector turístico, consolidándose como un motor relevante para la economía provincial.