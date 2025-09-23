Avistamientos de drones paralizan los aeropuertos de Copenhague y Oslo

Informes de drones en el aeropuerto de Copenhague, Dinamarca

23 sep (Reuters) -El aeropuerto de Copenhague , el más transitado de la región nórdica, reabrió sus puertas a primera hora del martes después de que el avistamiento de drones paralizara todos los despegues y aterrizajes durante casi cuatro horas, mientras que el aeropuerto noruego de Oslo también reabrió tras haber cerrado su espacio aéreo por la presencia de un dron.

"La policía ha puesto en marcha una investigación intensiva para determinar de qué tipo de drones se trata", dijo a la prensa el subcomisario adjunto de la policía de Copenhague, Jakob Hansen. "Los drones han desaparecido y no nos hemos llevado ninguno", añadió.

Hansen dijo que las autoridades de Dinamarca y Noruega cooperarían para determinar si existe una relación entre ambos incidentes.

El espacio aéreo del aeropuerto noruego de Oslo fue reabierto a las 3:22 de la madrugada (0122 GMT), según informó en un comunicado un portavoz del operador aeroportuario noruego Avinor.

Había permanecido cerrado desde la medianoche (2200 GMT) tras ver un dron y todos los vuelos se desviaron al aeropuerto más cercano.

La policía danesa dijo el lunes que se habían visto dos o tres drones de gran tamaño volando cerca del aeropuerto de Copenhague, cerrándolo a todo el tráfico.

El aeropuerto interrumpió sus operaciones a las 20:26 horas (1826 GMT) del lunes, según el servicio de seguimiento de vuelos FlightRadar. Alrededor de 50 vuelos fueron desviados a aeropuertos alternativos, dijo FlightRadar en la red social X.

Tras su reapertura, el aeropuerto de Copenhague indicó en X que persistirían los retrasos y algunas salidas canceladas e instó a los pasajeros a consultar con sus compañías aéreas.

Los cierres de los aeropuertos ocurrieron después de una serie de interrupciones en los aeropuertos europeos en los últimos días.

El pasado viernes, un ciberataque dejó fuera de servicio los sistemas de facturación y embarque suministrados por Collins Aerospace, filial de RTX , lo que afectó a las operaciones en el aeropuerto londinense de Heathrow y en los de Berlín y Bruselas. Durante el fin de semana y el lunes, las secuelas continuaron colapsando los viajes en toda la región.

En 2018, los avistamientos de drones sobre la pista de Gatwick, cerca de Londres, dejaron varados a decenas de miles de pasajeros e interrumpieron cientos de vuelos en plena temporada de vacaciones.

Con información de Reuters