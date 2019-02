SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

El empresario Pedro Etchebest, quien denunció que fue extorsionado por el fiscal federal Carlos Stornelli a través del abogado Marcelo D'Alessio para pagar una abultada coima con el objetivo de librarse de una acusación en su contra en la causa de los cuadernos, aseguró que "lo que se publicó es una parte mínima" y que todavía quedan "pruebas mucho más contundentes". "Esto es incipiente", remarcó.

En este sentido, afirmó en un diálogo exclusivo con Crónica Anunciada, por El Destape Radio, que “las pruebas en su contra son irrefutables, abundantes, exhaustivas y precisas", y comentó que le "sorprende que los medios grandes, importantes, no le hayan dado la trascendencia que corresponde a una situación así”.

“He juntado las pruebas suficientes para demostrar que todo lo que digo es veraz. Yo no lo contacto a él, él me contacta a mí. D'Alessio es un mentiroso, un mitómano”, manifestó Etchebest sobre el abogado.

Sobre la primer conversación con D'Alessio, recordó: "En el primer momento, cuando él me llama, pensaba dejarlo ahí. La primera conversación yo no la grabo porque pensaba que era una broma. Después, consulto con mi abogado y me dice 'esta persona es un expertise en la extorsión, se dedica a esto, así que lo que podés hacer para tu protección es grabarlo'. Desde ahí empecé a tomar el ejercicio de grabarlo".

“Con Stornelli nunca hablé directamente, en un solo momento estreché su mano y lo saludé, pero no tuve en diálogo. Después de esa situación, D'Alessio me dice 'le diste la mano al fiscal, eso significa que el trato está cerrado", sostuvo, en referencia al momento en que se reunieron en Pinamar para concretar el pago de la coima.

Respecto a esta situación, aseguró que "tenía mucho miedo". "Me dicen que era un extorsionador, que ha extorsionado a mucha gente y tiene esa costumbre. Me dijeron que no pague nada porque si pagas quedas en la red con ellos para toda la vida", sostuvo.

Sobre la supuesta declaración de Juan Manuel Campillo en la que lo incrimina como recaudador de la ex Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario, Etchebest sostuvo: "Cuando me dijeron eso yo siento que es todo una mentira, porque lo conozco en 2016 por un amigo, conmigo no tenía ninguna relación. Lo que D'Alessio me decía era todo infundado, yo sabía que era mentira y que lo que buscaba era sacarme dinero".

Por otra parte, afirmó que no tiene "nada que ver con el kirchnerismo, con la Policía o con la política".