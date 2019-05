Quién fue uno de los enviados a presionar a los jueces del Caso D'Alessio

El Gobierno envió a Juan Pablo Más Vélez, uno de sus hombres en el Consejo de la Magistratura, a presionar a los camaristas Eduardo Jimenez y Eduardo Tazza para que le causa por operaciones de inteligencia ilegales que lleva adelante al juez Alejo Ramos Padilla recaiga en Comodoro Py, donde puedan tenerla bajo control. El dato fue revelado por Horacio Verbitsky en El Destape Radio. La visita se dio luego de que un testigo involucrara directamente a Mauricio Macri en la causa de espionaje ilegal.

Más Vélez es un hombre que estuvo toda la vida ligado a la actividad política en la Facultad de Derecho con la Franja Morada. Llegó al Consejo de la Magistratura en octubre del año pasado como una de las personas vinculadas políticamente a Daniel “Tano” Angelici, operador judicial de Macri. Más Vélez ingresó a los altos estamentos judiciales de la mano del Presidente de Boca. En las elecciones clave para cubrir la vacante, llegó de la mano de la lista “Cambio Pluralista”, un acuerdo entre la UCR-PRO, junto a Diego Marías, legislador porteño del PRO.

Las posiciones de los dos camaristas no son categóricas pero sí encontradas, ya que uno se inclina por dejar la causa en el juzgado natural y otro por enviarla a los tribunales ubicados en Comodoro Py 2002. En ese contexto, el Consejero que llegó a su cargo como representante de los abogados porteños viajó a la ciudad costera, en un claro mensaje del Gobierno para quitarle la causa a Ramos Padilla.

La visita se dio luego de que el piloto peruano, Jorge Christian Castanón, se presentó a declarar al enterarse que Carlos Stornelli realizó una operación de espionaje ilegal en su contra, por ser el ex marido de la actual pareja del funcionario judicial, Florencia Antonini. Allí contó que su ex esposa le dijo que no fuera a la Justicia, que arreglara todo con "Carlos" y que este había acordado con Macri la remoción del juez Ramos Padilla.

En su declaración, Castanón aseguró que Antonini le dijo que los chats difundidos entre Stornelli y el extorsionador Marcelo D'Alessio, en los que se manifestó la operación ilegal, eran falsos: “El punto es que a raíz de lo que salió en los medios sobre las cosas que se investigan en esta causa, Florencia me comenzó a enviar mensajes de whatsapp donde me dijo varias cosas sobre esta causa, tales como que los mensajes que acabo de leer en este intercambio de chat entre D´Alessio y Stornelli eran todas mentiras, que eran versos, que estaban editados".

Según su testimonio, Antonini también le dijo "cosas como que el juez era un delincuente, que estaba todo armado y que Stornelli habló con Mauricio sobre este tema y que lo iban a destituir el jueves”. El jueves al que hizo mención fue el 21 de marzo. Tres días antes, el 18, Juan Bautista Mahiques, consejero de la Magistratura en representación del Poder Ejecutivo, hizo el pedido de juicio político contra Ramos Padilla.

