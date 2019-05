Para desligarse de la causa por espionaje ilegal, el entorno de Patricia Bullrich lanzó una insólita excusa sobre la confirmación de que desde su teléfono intercambiaba mensajes con Marcelo D'Alessio. Desde el entorno de la ministra de Seguridad explicaron que es culpa de su nieto y que el chico usa el aparato "para jugar", según publicó el diario Perfil.

La empresa de telefonía celular Movistar hoy le confirmó al juez Alejo Ramos Padilla que los mensajes que Marcelo D'Alessio enviaba reportando tareas de inteligencia clandestinas iban dirigidos a un teléfono que pertenece a la funcionaria, como se especulaba desde un comienzo.

Ahora, la ministra de Seguridad quiere que la Justicia investigue quién filtró la información de la planilla de la empresa Movistar en la que figura su DNI, una línea de celular a su nombre, su domicilio y su teléfono particular.

El aparato, según su entorno, no es utilizado por la Ministra desde 2017. En cambio, "lo usa su nieto para jugar", indicaron las fuentes.

El documento forma parte de la causa que investiga una organización de espionaje ilegal y por la que está detenido el falso abogado Marcelo D´Alessio y el fiscal Carlos Stornelli

Se trata de un informe solicitado a raíz de la captura de pantalla de un chat que Marcelo D´Alessio entabla con el contacto “Patricia Bullirch S6”.

La captura de pantalla que originó el pedido de informes, fue hallado en un celular secuestrado en la casa de D´Alessio.

¿De qué hablaban el extorsionador detenido y la funcionaria de Macri? Se trata de diversas conversaciones, en las mismas se hace mención a fotografías con drones de un barrio privado y a los tópicos abordados en la reunión con Lorena Cantero (familiar de un miembro fallecido de la Banda Los Monos) y su abogada.

En el informe se describe que entre los temas abordados entre D’Alessio y Bullrich figura la cuestión del narcotráfico en Rosario también se trabajan otros dos temas: “Terrorismo, Irán” y “Corrientes”. En ambos operó la banda de D’Alessio con actividades ilegales de inteligencia.

“En el caso Irán se contó con nuevo material probatorio al que fuera analizado en el informe preliminar. Ello refiere principalmente a material fílmico producto de ‘cámaras ocultas’, así como también la detección de documentación perteneciente a la firma ‘Security Team Network’, la cual brinda servicios e insumos a Fuerzas de Seguridad, Armadas y organismos de inteligencia, ubicada dentro de la carpeta “Terrorismo”, dice el informe que hoy fue confirmado. Respecto a Corrientes, la comisión califica los hechos como de una “Gravedad institucional” ante la detección de “indicios de actividad de inteligencia ilegal de orden política”.

Hace un mes, la ministra había negado cualquier vínculo con el falso abogado en América. Cuando el periodista Ramón Indart la consultó, en abril, advirtió: "No hemos tenido ningún tipo de contacto ni de todo lo que ha circulado sobre el Ministerio de Seguridad, una reunión del G20, todo es mentira. Esa foto no es del Ministerio de Seguridad, está todo armado así que no lo sigo porque nosotros no tenemos ningún tipo de compromiso en estas imágenes falsas o fake news como se dice ahora. Ya le mandamos al juez que no hubo nunca ningún tipo de relación contractual, que nunca estuvo en el Ministerio de Seguridad y que las fotos que nos mandó son fotos que pertenecen a un ámbito privado, en una universidad".