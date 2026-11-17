Yanina Latorre volvió a quedar en el centro de la escena, aunque esta vez no fue por una polémica ni por uno de sus picantes datos de la farándula. La conductora se animó a hacer una confesión sentimental en plena transmisión y sorprendió a todos al revelar quién le roba suspiros desde hace años.

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Un reemplazo con sorpresa incluida

La panelista estaba a cargo del stream react de MasterChef Celebrity, el reality de cocina de Telefe, en lugar de su hija Lola Latorre, junto a Lizardo Ponce comentaba lo que pasaba en las cocinas del certamen, hasta que la charla tomó un rumbo inesperado.

En ese momento habló directamente de uno de los famosos que compiten en el programa, Mike Amigorena. “Mike Amigorena me encanta, cocina muy bien, lo amo”, lanzó sin rodeos y dejó boquiabierto a su compañero de transmisión.

Un amor platónico de larga data

Lejos de quedarse en un elogio al pasar, Yanina explicó que lo que siente no es nuevo. “En alguna época de mi vida estuve enamorada de él, platónicamente. La verdad es que no lo conozco, pero me parece espléndido”, reconoció, y dejó en claro que nunca tuvo la oportunidad de hablar con el actor.

Además, aseguró que jamás ocultó esta debilidad cada vez que le preguntaron por el tema. “Siempre cuando me preguntaban lo confesaba, es mi amor platónico del medio”, contó con total naturalidad, como quien comparte un secreto a voces.

El deseo que encendió la transmisión

Pero la frase más jugosa llegó cuando la conductora se refirió a lo que el participante viene mostrando en la cocina. Fascinada por su desempeño en el certamen, no dudó en contar cuál sería su plan ideal con él.

“Me gustaría que me invite a cenar y que me cocine. Lo veo creativo”, expresó, y por si quedaba alguna duda, redobló la apuesta: “Me gustaría una noche comer y tomarme un vino con él”.

La confesión le dio un giro inesperado al stream, acostumbrado a otro tipo de intervenciones de la conductora. No es habitual ver a Yanina en modo romántico y sin su clásico tono filoso. Ahora la pelota (o mejor dicho, la cacerola) queda del lado de Amigorena. Habrá que ver si el actor se anima a recoger el guante y prepara un menú especial para su admiradora más famosa, con vino incluido, claro.